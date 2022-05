Napoli, Spalletti frena De Laurentiis: frecciata pubblica al presidente

Luciano Spalletti parla in conferenza stampa. L’allenatore ha chiarito la sua posizione riguardo uno degli azzurri.

La stagione si avvia verso la fine. Molti verdetti sono già stati emessi dal campo, ma mancano ancora punti decisivi tra piani alti e bassi della classifica. La corsa Scudetto è ancora aperta, con Inter e Milan che si daranno battaglia fino alla fine. Lo stesso vale nelle retrovie, con Salernitana e Cagliari che si giocheranno la permanenza in Serie A fino all’ultimo minuto. Poi ci sono i piazzamenti in Europa, alcuni dei quali già decisi da tempo.

Il Napoli torna in Champions League, grazie anche al grande lavoro fatto nel corso dell’anno da Luciano Spalletti. Al netti di un risultato cosi importante, non sono mancate le critiche da parte di una piazza che per un periodo di tempo ha annusato anche la possibilità di giocarsi il titolo con le milanesi. Cosi, alla fine, non è stato e gli azzurri si sono “accontentati” del terzo posto, un piazzamento di rilievo soprattutto dopo le due annate targate Ancelotti e Gattuso.

Napoli, Spalletti lancia la frecciata a De Laurentiis

Centrato l’obiettivo, la dirigenza azzurra già guarda al futuro da settimane. L’addio di Insigne è stato toccante, ma potrebbe non essere l’unico azzurro a svestire la maglia della squadra partenopea da qui al prossimo agosto. C’è ancora non ha rinnovato il contratto, ma anche chi potrebbe salutare Napoli con un’offerta importante. Tra i giocatori che potrebbero essere in rampa di lancio anche Kalidou Koulibaly. Almeno, il presidente De Laurentiis non ha assolutamente escluso la possibilità di vederlo partire, qualora il giocatore spingesse per andare via.

E cosi, nel corso della conferenza stampa odierna, si è espresso sull’argomento anche Luciano Spalletti. L’allenatore, infatti, ha chiarito in maniera netta come per lui la presenza di Koulibaly all’interno della rosa sia un aspetto importante, tra l’altro nemmeno nascosto anche durante altre interviste passate.

“Non so quale sia il pensiero del presidente, ma la società sa dell’importanza di Kalidou”, ha spiegato Spalletti in conferenza. “Spero che ci sia la possibilità di trovare un punto di incontro. Kalidou – ha ancora proseguito Spalletti – non è uguale agli altri, è differente per tanti motivi […], per qualcuno bisogna usare un’attenzione differente”, ha ancora dichiarato Spalletti. Insomma, una frecciata chiarissima a De Laurentiis.