Pjanic al Napoli, De Laurentiis non si trattiene: arriva l’annuncio in diretta

Dopo le dichiarazioni in mattinata su Koulibaly, De Laurentiis ha dato un annuncio in diretta anche su Pjanic.

Il Napoli ha raggiunto contro il Genoa aritmeticamente il terzo posto e adesso è tutto proiettato verso la prossima stagione. In casa partenopea tira un’aria di profondi cambiamenti, viste le tante indiscrezioni di mercato che riguardano i calciatori azzurri. Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, infatti, altri giocatori potrebbero cambiare squadra.

Tra chi potrebbe lasciare il Napoli bisogna annoverare sicuramente anche Kalidou Koulibaly. Il contratto del senegalese con il team azzurro, infatti, scadrà l’anno prossimo e ci sono vari club che ne potrebbero approfittare di questa situazione. Il difensore, infatti, è seguito dal Barcellona di Xavi, che lo vorrebbe per sostituire Piqué al fianco di Araujo.

Il club catalanato è stato accostato alle vicende di mercato del Napoli anche per quanto riguarda Pjanic. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’ex Juventino potrebbe approdare in maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis è intervenuto in mattinata proprio su questo ‘legame di mercato’ con il Barcellona, annunciando anche una sua strategia.

Napoli, De Laurentiis in diretta: “Pjanic? Dovete chiedere all’allenatore”

Il presidente del Napoli, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni sul canale ‘Jijantes FC di Twitch’ del giornalista spagnolo Gerard Romero: “Su Pjanic dovete chiederlo all’allenatore e non a me. Il Barcellona non mi ha contattato per Koulibaly e credo che non abbia i soldi per comprare qualcuno”.

Aurelio De Laurentiis ha poi continuato il suo intervento sull’interessamento dei catalani sul suo difensore centrale: “Koulibaly è il nostro simbolo? Tutti i giocatori del Napoli rappresentano un simbolo della squadra. Non c’è un calciatore che sia più simbolo degli altri. Koulibaly non è in vendita, Koulibaly non si vende. Qualche altro scambio con il Barcellona? Non facciamo scambi con nessuno, neanche a letto”.