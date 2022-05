Salernitana-Udinese, la rivelazione preoccupa i tifosi: annuncio in conferenza

Sale l’attesa per Salernitana-Udinese, gara che vale un’intera stagione per i campani. L’annuncio in conferenza, però, fa preoccupare i tifosi.

Salernitana-Udinese è tra le gare più attese dell’ultimo turno di Serie A 2021/2022. La trentottesima giornata di campionato mette in palio punti importantissimi per diverse squadre, ancora in lotta per raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Tra queste c’è anche la squadra campana del neo presidente Danilo Iervolino, deciso a centrare la permanenza nella massima serie.

Domani sera, allo stadio Arechi di Salerno, la formazione di Davide Nicola ospita i friulani di Gabriele Cioffi che hanno più nulla da chiedere alla stagione. Nonostante ciò, è prevedibile un match complesso per i padroni di casa, chiamati a non commettere alcun passo falso.

Salernitana-Udinese, Cioffi in conferenza stampa

Il tecnico della formazione bianconera ha presentato il match nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara. Di seguito uno stralcio del suo intervento durante l’incontro con la stampa: “Domani ci sarà una cornice infuocata che alzerà il tasso di adrenalina – ha esordito -. Nonostante lo scivolone contro lo Spezia che ha lasciato un po’ di amaro in bocca, i ragazzi ci sono con la testa. E’ stato un piacere lavorare questa settimana”.

E prosegue con un chiaro riferimento alla gara di andata contro i granata: “La partita di andata è il passato, ma quella gara ci ha insegnato e dobbiamo imparare da partite come quella. Domani l’obiettivo è quello di fare una gara solida ed ambiziosa. La Salernitana proverà a schiacciarci ed a fare subito gol. Noi terremo botta, anche perché scenderemo in campo con la miglior formazione possibile per provare a tornare da Salerno con il massimo dei punti. Sappiamo che di fronte abbiamo un avversario che si trova all’ultima chance, faranno di tutto per vincere. Noi, però, siamo pronti ad onorare l’impegno”.