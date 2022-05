Inter, mazzata tremenda per Inzaghi e Marotta: l’episodio fa tremare tutti

La vittoria di fine stagione contro la Sampdoria serve a poco in casa Inter. I nerazzurri sono in netto vantaggio contro i blucerchiati.

L’Inter di Simone Inzaghi conclude la stagione con una vittoria, successo netto contro una Sampdoria già appagata dalla salvezza. I nerazzurri sfruttano uno scatenato Joaquin Correa, di ritorno al gol con una doppietta ed il ‘solito’ Ivan Perisic ancora una volta tra i migliori in campo. Gara a senso unico con i giocatori che hanno dominato, nonostante il 3 a 0 del Milan a Reggio Emilia ed hanno onorato la gara fino all’ultimo minuto.

Proprio riguardo l’esterno croato c’è grande apprensione in casa nerazzurra. Nel corso del secondo tempo, sul risultato di 3 a 0, il giocatore, in scadenza di contratto, si è fermato per un infortunio ed ha lasciato subito il campo. Dopo pochi secondi il giocatore si è accasciato ed ha chiesto immediatamente il cambio.

Secondo quanto riporta DAZN la situazione per il giocatore ‘è abbastanza seria’ con il giocatore che ha lasciato in barella e subito si è intuito di un infortunio abbastanza grave. Perisic, subito ha parlato dicendo ai compagni ed alla panchina di aver sentito tirare.

Inter, cosa succede con Perisic?

Nelle ultime settimane l’Inter era al lavoro per il rinnovo del giocatore, ma questa situazione potrebbe cambiare totalmente i piani. Il giocatore ha riportato una distrazione mediale al ginocchio e nei prossimi giorni ci saranno ulteriori informazioni a riguardo.

Nelle ultime settimane il giocatore era stato accostato in maniera prepotente anche alla Juventus ed il futuro del croato è in forte bilico. Questo infortunio può cambiare i piani del club e del giocatore e tutti sono in attesa di capire le sue condizioni fisiche.