Spezia-Napoli, caos allo stadio: cosa ha scatenato la rissa

Dopo il vantaggio del Napoli al 4′ contro lo Spezia, il match ha preso una svolta inattesa: scontri tra tifoserie ed invasione di campo.

Il match tra Spezia e Napoli in Liguria si è subito acceso, e non soltanto per quanto visto sul terreno di gioco. O meglio, gli azzurri sono andati in vantaggio al 4′ con Matteo Politano. L’esterno ha ricevuto il pallone sulla destra e si è accentrato arrivando al limite dell’area. Da lì è partito un sinistro, che non ha lasciato scampo a Provedel.

Il tutto però è cambiato nell’arco di qualche minuto per uno spiacevole e inatteso colpo di scena.

La partita, infatti, è stata interrotta a causa degli scontri tra le due tifoserie. Il clima pare fosse rovente già prima del fischio d’inizio. Alcuni tifosi dello Spezia avrebbero preso d’assalto dei pullman nei quali erano presenti i sostenitori del Napoli, giunti allo stadio per sostenere la squadra.

Spezia-Napoli, scontri tra tifoserie e match sospeso: la situazione

La situazione è poi peggiorata in seguito alla rete di Politano, una parte dei tifosi di casa ha cominciato a lanciare oggetti nel Settore Ospiti, ovvero bottiglie e fumogeni. La curva del Napoli ha scavalcato come reazione e si è generata la rissa. L’ambiente è divenuto incredibilmente teso intorno al 10′ e infatti gli stessi calciatori del Napoli hanno cercato di distendere la situazione, ed è avvenuta anche un’invasione di campo. L’arbitro ha dovuto momentaneamente sospendere la gara, affinché la situazione rientrasse. Probabilmente l’inimicizia è accentuata anche dal gemellaggio tra la tifoseria dello Spezia e quella del Marsiglia e Sampdoria, squadre le cui tifoserie hanno degli storici anche con quella azzurra.

Gli stessi giocatori sono rimasti sorpresi dall’accaduto e hanno cercato di contribuire per ristabilire la situazione, dopo l’invasione di campo. I tifosi dello Spezia, infatti, sul terreno di gioco si sono diretti proprio verso Thiago Motta e la squadra ha fatto scudo davanti all’allenatore. Un momento increscioso.