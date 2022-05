Tutto pronto per il fischio di inizio di Spezia-Napoli, lunch match che apre l’ultima domenica di Serie A della stagione 2021/2022.

Manca sempre mano al fischio di inizio di Spezia-Napoli, gara delle ore 12.30 dell’ultima domenica di campionato. Il match è valido per la trentottesima giornata di Serie A 2021/2022. La gara ha poco da dire in termini di classifica ed obiettivi stagionali, visto che i liguri di Thiago Motta hanno già festeggiato la matematica salvezza. Lo stesso vale per il Napoli che è certo del terzo posto in elenco generale e non potrà più raggiungere il secondo gradino del podio.

Per questo motivo mister Luciano Spalletti, così come svelato nella conferenza alla vigilia della partita, darà spazio e minutaggio ai calciatori che hanno avuto meno opportunità di scendere in campo, premiando Faouzi Ghoulam con la fascia da capitano all’ultima gara in maglia azzurra. A dare il via al match sarà il fischietto dell’arbitro Marchetti di Ostia, coadiuvato dagli assistenti Di Monte e Trinchieri. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Banti e Ghersini. Il quarto uomo è Robilotta.

Spezia-Napoli, le probabili formazioni

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Kovalenko; Manaj. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zovko, Bertola, Sala, Bourabia, Sher, Nguiamba, Podgoreanu, Pietra, Antiste, Salcedo, Nzola, Strelec.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Lobotka, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Osimhen.