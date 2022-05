Accostato al Napoli, Sadilek resta al Twente: cifre e dettagli

Il nome di Sadilek era stato accostato al Napoli, ma la sua avventura al Twente continuerà: cifre e dettagli di SerieANews.com

Il Twente ha terminato l’Eredivisie al quarto posto, una posizione che gli permetterà di partecipare alla prossima Conference League. Un risultato molto importante, frutto del duro lavoro di Ron Jans, capace di vincere Coppa e Supercoppa d’Olanda con lo Zwolle. Ancora oggi restano gli unici successi della storia del club. Jans quest’anno ha potuto contare sull’apporto di Michal Sadilek, centrocampista classe ’99.

Sadilek è entrato anche nel giro della Nazionale della Repubblica Ceca, facendo il proprio esordio lo scorso anno. Al Twente ha trovato la continuità che al PSV non ha mai avuto. La scelta di restare in Olanda è stata legata al fatto di fare uno step in più dopo aver giocato bene in patria, allo Slovan Liberec.

Twente, preso Sadilek dal PSV: era stato accostato al Napoli

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il Twente ha acquistato Michal Sadilek dal PSV per 1,5 milioni di euro. Il centrocampista ceco era approdato in prestito ai Twentenaren lo scorso anno e il contratto col PSV scadeva nel 2023. Dopo un’ottima stagione, un gol e due assist in trenta presenze quasi tutte da titolare, la trattativa è andata in porto, con Sadilek che ha già firmato un contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno. La scorsa estate il suo nome era finito anche sui taccuini del Napoli per rinforzare il centrocampo.