Milan, chi è stato decisivo per lo Scudetto? Il grande ex non ha dubbi

Due rossoneri che sono stati decisivi per la vittoria dello Scudetto. Il grande ex non ha dubbi e mette sul piatto due nomi.

La vittoria arrivata grazie al grande spirito di sacrificio di una squadra che ha dato tutto, si è lasciata alle spalle anche un’Inter che sulla carte sembrava più forte ed ha regalato ai propri tifosi una gioia che mancava da più di 10 anni. Eccolo il capolavoro del Milan, quello di Paolo Maldini e della rosa costruita con grande sapienza e lungimiranza. Quello di Stefano Pioli, allenatore a lungo sottovalutato, e quella dei giocatori rossoneri che hanno dato tutto fino alla fine.

Ieri grandi festeggiamenti a Milan ed in tutta Italia, visto che i colori rossoneri hanno travolto tutto lo stivale, con i tifosi sparsi da Nord a Sud. Eppure, a distanza di qualche ora si spendono commenti, giudizi e bilanci. Si, perchè la volontà di analizzare e capire da dove nasce la grande vittoria di questa squadra.

Milan, Aldo Serena non ha dubbi: due rossoneri decisivi per lo Scudetto

I giocatori, oltre a dirigenza e direzione tecnica, hanno avuto ovviamente un ruolo troppo importante nella riuscita di questa impresa. Molti di loro sono giovani, ieri hanno vinto il primo titolo della carriera, senza dimenticare anche altri profili invece abituati alla vittoria, da Ibrahimovic a Giroud.

Ma chi è stato davvero decisivo? A dare la sua risposta di ha pensato Aldo Serena, ex rossonero ma anche ex Inter, che ha dato la sua chiave di lettura ai microfoni de ‘Il Messaggero’: “Ne scelgo due: Rafael Leao e Tonali. Sembravano dovessero essere ceduti al termine della scorsa stagione e, invece, sono rimasti”, ha cosi spiegato Serena. “Sandro addirittura si è ridotto l’ingaggio – ha proseguito l’ex giocatore – per mostrare tutte le sue qualità”.