Sassuolo-Milan, l’annuncio spaventa Maldini: esulta l’Inter

Il campionato di Serie A si deciderà all’ultima giornata e il Sassuolo manda un netto messaggio al Milan, in carica per lo scudetto.

Alle 18:00 della prossima domenica si deciderà lo scudetto: sarà assegnato o all’Inter o al Milan, che rispettivamente affronteranno Sampdoria e Sassuolo. Il compito più impegnativo sembra essere quello dei rossoneri, per il valore espresso durante la stagione dalla squadra di Dionisi e anche perché i suoi calciatori hanno tutto l’interesse a mettersi in mostra in vista del prossimo calciomercato.

In realtà, se anche l’Inter dovesse vincere, al Milan basterebbe un pareggio per laurearsi campione d’Italia. A pari punti i rossoneri godono di un vantaggio sugli scontri diretti.

Il ventaglio di possibilità vede indubbiamente la squadra di Pioli un passo in avanti, ma il Sassuolo, pur senza obiettivi di classifica, annuncia che non risparmierà nessuno.

Verso Sassuolo-Milan, Carnevali annuncia che non ci saranno sconti

Intervenuto al ‘Corriere dello Sport’, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, racconta che da giorni il telefono è impazzito poiché tutti sono alla ricerca di un biglietto d’ingresso al Mapei Stadium per la sfida che deciderà la stagione. Tuttavia, “in un’ora e mezzo ne abbiamo “polverizzati” 16.500 e lo stadio è esaurito”. San Siro, infatti, ha fatto sentire tutto il suo appoggio al Milan durante la stagione e tornerà a farlo per l’appuntamento più importante dell’anno.

Nonostante ciò il dirigente manda un chiaro messaggi ai tifosi rossoneri che saranno sugli spalti oltre che alla squadra di Pioli: “Noi vogliamo concludere bene il campionato, conquistando il miglior piazzamento possibile. Avrei preferito che lo scudetto fosse assegnato durante la scorsa settimana, per evitare questo stress. Ottenere un risultato importante sarebbe una grande vetrina. Sappiamo di cosa siamo capaci e vogliamo dimostrarlo. Spero che un pochino Pioli sia preoccupato di affrontarci”.