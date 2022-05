Napoli, visite mediche in corso e tifosi pazzi di gioia. Sta accadendo in questi minuti: può esultare anche il mister Luciano Spalletti.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per costruire il futuro e la formazione che verrà. Di comune accordo con mister Luciano Spalletti, il club partenopeo ha stilato una lunga lista dei desideri per arrivare alla prossima stagione con i giusti colpi in canna. Visto anche l’impegno in Champions League, gli azzurri si sono già fiondati sul mercato.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è da tempo al lavoro per dettare la strategia in vista dell’apertura della finestra estiva di calciomercato, oramai alle porte. Non a caso, infatti, già da tempo, l’uomo mercato Napoli si è assicurato il cartellino di Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi. Il georgiano, però, non sarà l’unico rinforzo.

Calciomercato Napoli, visite mediche in corso per Olivera

Già a gennaio Cristiano Giuntoli aveva provato a portarlo in azzurro, ma convincere il Getafe sembrava affare piuttosto complesso. Alla fine, però, l’affare Mathias Olivera – Napoli si farà. Il calciatore, infatti, è stato paparazzato questa mattina agli imbarchi dell’aeroporto di Madrid Barajas, come è visibile notare dal tweet del giornalista uruguaiano Rodri Vazquez. Diretto a Roma, a Villa Stuart per la precisione, per le visite mediche, è pronto a dare il via alla sua avventura italiana.

Accompagnato dal suo agente Pablo Boselli, il calciatore è giunto in clinica pochissimi istanti fa per sottoporsi agli esami clinici di routine prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club campano. Esultano i tifosi del Napoli, pazzi di gioia per l’imminente colpo del nuovo terzino sinistro che, sotto l’ombra del Vesuvio, era atteso da un bel po’ di anni. Può esultare anche Luciano Spalletti che avrà a disposizione una nuova freccia per il suo arco.