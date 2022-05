Inter, cambio della guardia: Conte vuole il suo prediletto

In casa Inter confronto tra la dirigenza e l’allenatore sul mercato. In difesa potrebbe avvenire il primo grande cambiamento.

La permanenza di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non è in discussione. Lo stesso allenatore ha confermato che resterà in carica, in occasione della consegna del Tapiro d’oro da parte di ‘Striscia La Notizia’. A riprova di ciò è giunto anche un summit con la dirigenza per pianificare le prossime mosse in vista del futuro.

Come racconta il ‘Corriere dello Sport’, le parti si sono confrontate per circa cinque ore. Un lungo vertice per analizzare soprattutto le mosse più oculate da realizzare in sede di calciomercato, tenendo in considerazione le uscite che sicuramente ci saranno nonché i ruoli nei quali bisognerà rinforzare l’organico.

Di base il budget sarà limitato rispetto all’anno precedente ed è proprio questo vincolo a rendere lo staff dirigenziale più attento sia nelle spese che nella ricerca del profilo piano congeniale alle esigenze tattiche della squadra. Inoltre, saranno valutate con attenzione tutte le proposte che giungeranno per gli attuali tesserati.

Inter, Bastoni al Tottenham da Conte e Bremer in squadra: l’idea

Non sarà facile scegliere di quale calciatore si potrà farne a meno e quale cessione potrebbe portare meno stravolgimenti, ma un primo profilo potrebbe essere stato individuato. Si tratta di Alessandro Bastoni. Il giocatore gode di grandi estimatori in Premier League, tra i quali l’ex mister nerazzurro Conte, oggi alla guida del Tottenham. Il centrale potrebbe essere messo in partenza dai 55 milioni di euro in poi. L’Inter alza l’asticella perché a seguirlo è anche il Chelsea, che ha appena perso Rudiger e Christensen.

Il danno sarebbe relativo per l’Inter, se riuscisse a realizzare il suo proposito: portare Gleison Bremer in squadra, dal Torino. Marotta avrebbe raggiunto l’intesa con l’entourage già a gennaio ma manca quella definitiva con Cairo. Il prezzo del brasiliano sarà sicuramente in salita, ma la volontà del giocatore potrebbe favorire l‘Inter.