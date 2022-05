Inter, Inzaghi tra l’amarezza e le certezze alla consegna del Tapiro

Al tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è stato consegnato il Tapiro d’oro da ‘Striscia La Notizia’, dopo la mancata vittoria dello scudetto.

L’ultima giornata di campionato ha decretato l’assegnazione dello scudetto. È stato un affare tra milanesi ma alla fine l’ha spuntata il Milan a discapito dell’Inter, che arrivata come favorita all’ultima edizione del campionato, dopo aver vinto la precedente sotto la guida tecnica di Antonio Conte.

Per i valori della rosa, forse l’Inter può avere qualcosa da recriminarsi, ma a volte semplicemente gli avversari si rivelano più capaci nel lungo raggio. La stagione nerazzurra si è conclusa con la sola vittoria della Coppa Italia contro la Juventus e con il desiderio di continuare a battagliare per i vertici della Serie A e tornare competitivi anche in Europa.

La certezza sulla quale può fare leva l’Inter è Simone Inzaghi. Dall’ex allenatore della Lazio si ricomincerà anche per la prossima stagione.

Inter, Tapiro per Inzaghi: “Resto qui”

L’inviato Valerio Staffelli ha consegnato a Simone Inzaghi il classico Tapiro d’oro del telegiornale satirico, ‘Striscia La Notizia’, dopo il mancato ottenimento dello scudetto. L’allenatore ha reagito con simpatia, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Purtroppo la scorsa scudetto ci è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine. I calciatori sono stati bravi e quindi vanno fatti loro i complimenti. Futuro? Resto certamente”.

Adesso a mister Inzaghi toccheranno riunioni e pianificazioni con lo staff dirigenziale, capitanato da Marotta per plasmare la squadra della prossima stagione. Mentre ci si affanna per il rinnovo di Perisic, bisognerà capire se arriveranno offerte per Lautaro Martinez e cosa deciderà il calciatore, ma in realtà sono tanti i giocatori nel mirino delle big. Oltre ciò, vanno valutati i profili in entrata. Insomma, ci sarà un bel po’ da fare…