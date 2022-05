“Pronti 120 milioni”: Milan, attento ad Ancelotti sul mercato

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan oggi al Real Madrid, potrebbe compiere un grande sgarbo al Milan

Hanno entrambi vinto il campionato e il Real Madrid si giocherà la Champions League sabato sera contro il Liverpool. L’eterna sfida con il Liverpool evoca amare delusioni e dolci ricordi a Carlo Ancelotti. I Blancos devono superare il no di Kylian Mbappé, anche se qua si parla del miglior club di tutti i tempi e probabilmente è più il francese a dover superare una cosa del genere. Un colpo in attacco va comunque fatto ed è qui che entra in gioco il Milan.

Il Milan ha vinto lo scudetto dopo undici anni, la rosa è la quinta della Serie A e Stefano Pioli ha sensibilmente migliorato ogni giocatore. Poco importa se l’anno scorso sono andati via giocatori come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu a parametro zero. E la prossima estate l’obiettivo sarà aggiungere nuovi elementi per fare meglio in Champions League, anche se Ancelotti sta puntando seriamente su Rafael Leao.

Milan, 120 milioni da Ancelotti per Rafael Leao

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Real Madrid vuole offrire 120 milioni di euro per Rafael Leao. Il portoghese è considerato il perfetto Piano B dopo che Mbappé ha deciso di restare al PSG. Ha un contratto fino al 30 giugno 2024, ma Maldini e Massara vogliono assolutamente rinnovarlo portando il suo ingaggio a 5 milioni di euro più bonus. Leao, tra l’altro, ogni mese vedrà decurtato il proprio stipendio del 20% per risarcire lo Sporting Clube de Portugal.

Insomma, Ancelotti fa sul serio per l’esterno offensivo classe ’99, ma il Milan vuole immediatamente correre ai ripari. Jorge Mendes ha un ottimo rapporto con il Real Madrid e con il PSG, nel quale si è insediato Luis Campos come nuovo direttore sportivo. L’uomo che portò Rafael Leao al Lille.