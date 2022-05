“Sul piatto 150 milioni”: Conte, primo super colpo e sgarbo all’Inter

Antonio Conte dopo essersi assicurato la qualificazione alla prossima Champions si è garantito anche un gruzzoletto con cui insidiare l’Inter

Nei movimenti di mercato della Serie A può esserci un intralcio tutto italiano ma impegnato all’estero. In modo particolare, a risentire negativamente della disponibilità economica con cui il suo club può agire sul calciomercato potrebbe essere proprio una sua ex squadra.

Il Tottenham è intenzionato ad assecondare le esigenze avanzate da Antonio Conte. Il tecnico ha già avanzato alcune richieste piuttosto precise a Fabio Paratici. Il diesse italiano potrà muoversi con ampio margine di manovra dal momento che gli Spurs hanno messo a disposizione una cifra molto alta per rinforzare la rosa.

Tottenham, 150 milioni di sterline per accontentare Conte: nel mirino Filip Kostic, obiettivo dell’Inter

La qualificazione in Champions League ha galvanizzato il club londinese che convinto dal lavoro svolto da Antonio Conte in questi mesi ha deciso di assecondare le richieste del tecnico leccese.

L’Enic Group di Joe Lewis ha fatto sapere che metterà a disposizione una cifra sostanziosa per competere per il titolo con un’importante iniezione di capitale. Attraverso un comunicato è stato poi specificato che il capitale permanente, senza costi di interesse correnti per il club, può essere prelevato fino al termine dell’anno”.

Conte ora può sognare in grande. Il tecnico ha avanzato anche una richiesta di mercato destinata a far storcere il naso ai tifosi dell’Inter. Nel mirino degli Spurs e in cima alla lista dell’allenatore leccese, come spiega Fanpage, è finito infatti Filip Kostic, esterno mancino dell’Eintracht che con l’ottima stagione realizzata con la società tedesca ha suscitato l’interesse di vari club europei. Tra questi pure l’Inter. Il giocatore serbo ha un contratto fino al 2023 e ha appena vinto il premio come miglior calciatore dell’ultima Europa League, sollevata con il suo club al cielo di Siviglia al termine della finale vinta ai calci di rigore contro il Glasgow Rangers.