Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Feyenoord, finale di UEFA Conference League 2021/2022. Si parte alle ore 21.00 a Tirana.

Manca sempre meno al via di Roma-Feyenoord, atto finale della prima edizione del torneo europeo UEFA Conference League. Un appuntamento da non perdere per tutti gli italiani appassionati di calcio visto che, stavolta, a poter alzare un trofeo c’è una squadra del Belpaese. La formazione di Josè Mourinho è pronta alla battaglia contro il Feyenoord di Slot.

Alle ore 21.00 all’Air Albania Stadium di Tirana, entrambe le formazioni scenderanno con il coltello tra i denti, decise a portare a casa il trofeo. Dopo una vigilia piuttosto turbolenta con numerosi feriti e diversi scontri tra i supporters delle due squadre, l’auspicio è quello di vedere una gara corretta. L’ultima coppa europea vinta da un club italiano risale al 2010, quando proprio Mourinho trionfò in Champions League con l’Inter.

La gara sarà trasmessa in chiaro su TV8, poi in tv ed in streaming sui canali di Sky Sport, DAZN e Now. A dare il via al match è l’arbitro rumeno Kovacs, coadiuvato dagli assistenti Marinescu e Artene. Al VAR, invece, c’è il trio tedesco formato da Fritz, Dingert e Dankert. Il quarto uomo è lo svizzero Scharer.

Roma-Feyenoord, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Viña, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.

FEYENOORD (4-2-3-1): Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Kokcu, Aursnes; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers. Allenatore: Slot. A disposizione: Bulow, Cojocaru, Pedersen, Sandler, Skogen, Hendrix, Toornstra, Jahanbakhsh, Linssen, Walemark.