Milan, l’affare è saltato: l’annuncio ufficiale gela i tifosi

La prossima proprietà del Milan non sarà gestita da Investcorp. Il fondo su Twitter ha annunciato la sua ultima decisione sull’affare.

Fino a poche settimane fa, prima ancora che il Milan si laureasse campione d’Italia, il fondo internazionale Investcorp aveva avanzato i negoziati con Elliott per la cessione delle quote del club rossonero. I discorsi sembravano realmente molto avanzati, al punto che s’immaginava già la prossima dirigenza senza Gazidis ma con la continuità di Maldini e Massara.

Finché non c’è nero su bianco, però, si sa che nel calcio nulla è deciso. Infatti, sul finire del campionato, per Elliott si è fatto avanti un altro fondo, statunitense come quello che attualmente gestisce la proprietà, e ha sorpassato Investcorp.

Si tratta di RedBird, che ha realizzato una controfferta al rialzo sulla base di 1,3 miliardi di euro, rispetto al miliardo proposto da Investcorp. Inoltre, pare che la struttura finanziaria di RedBird sia più convincente agli occhi di Elliott.

Investcorp rinuncia al Milan e lascia spazio a RedBird: il comunicato

La fase di stallo che è seguita al rilancio del fondo, insediatosi nella trattativa, aveva già fatto capire che non si sarebbe andati oltre con Investcorp. Mohammed Alardhi, presidente esecutivo di InvestCorp, attraverso Twitter ha lanciato un messaggio sulla trattativa, dichiarandola difatti conclusa: “Abbiamo avuto dei dialoghi con Elliott sul potenziale investimento nel Milan. Come può essere il caso delle proposte premium, non è stato raggiunto un accordo commerciale e abbiamo mutuamente deciso di interrompere la trattativa. Auguriamo al Milan il meglio per la prossima stagione e oltre”.

Poco male per i rossoneri, poiché la soluzione è già lì ed è pronta, sebbene manchino ancora passaggi chiave all’ufficialità. Entro la prossima settimana dovrebbe comunque esserci l’annuncio ufficiale e la dirigenza essere confermata in toto, compreso anche Gazidis, per lavorare al mercato come fatto nelle ultime stagioni.