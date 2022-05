Napoli, che gioia per De Laurentiis: la notizia ora è ufficiale

Dopo la qualificazione del Napoli in Champions League, per Aurelio De Laurentiis in giornata è arrivata un’altra bella notizia.

Il Napoli ha raggiunto l’obiettivo stagionale, ovvero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Partecipare alla massima competizione europea è vitale per le casse economiche del club partenopeo, visto che si autofinanzia. Aurelio De Laurentiis, così, può essere sicuramente più sereno per il prossimo futuro del suo team.

Con i soldi ricati dalla Champions League, infatti, il patron partenopeo può sicuramente sia sistemare i conti, tartassati dalla crisi dovuta al Covid, che compiere un mercato più importante. Il Napoli, difatti, ha già preso il georgiano Kvaratskhelia e Mathias Olivera dal Getafe, spendendo circa 25 milioni di euro.

L’obiettivo della partecipazione al trofeo più ambito non era affatto scontato e lo sa benissimo Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, nelle ultime settimane del campionato ha ribadito più volte l’importanza di aver raggiunto un tale traguardo. Dopo la qualificazione alla massima competizione europea, per De Laurentiis è arrivata un’altra ottima notizia.

Napoli, ottima notizia per De Laurentiis: la Primavera vince il play-out contro il Genoa

Il Napoli Primavera, infatti, quest’oggi ha battuto il Genoa 2-0 nella gara di ritorno dei play-out di categoria, riuscendo così a raggiungere la salvezza. Gli azzurrini di Nicolò Frustalupi, storico vice di Walter Mazzarri, hanno sofferto durante la prima frazione di gara, ma poi nella ripresa hanno segnato con Saco e con Ambrosino (capocannoniere del campionato) su calcio di rigore.

La salvezza del Napoli Primavera è un’ottima notizia per tutto il club, visto che così si potrà innalzare ancora di più il livello del settore giovanile azzurro. Alcuni giocatori di questa squadra, come Ambrosino e Vergara, parteciperanno anche al ritiro in Trentino (9-19 luglio) che effettuerà la prima squadra guidata da Luciano Spalletti.