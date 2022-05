Caos Amazon e diritti tv, tifosi spiazzati: Champions League, si cambia ancora

Domani ci sarà la finale di Champions League tra il Real ed il Liverpool, ma per gli abbonati di Amazon c’è stata una brutta sorpresa.

Dopo la finale di Conference League vinta dalla Roma di José Mourinho contro il Feyenoord, domani ci sarà la finale di Champions League tra il Liverpool di Klopp ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti. La gara di Parigi sarà la rivincita della finale di Kiev di quattro anni fa, dove vinsero i ‘Blancos’ per 3-1.

Quella gara è ricordata soprattutto per il super gol di Bale in rovesciata e per la papere di Karius. Quest’anno i favoriti, almeno sulla carta, sono i ‘Reds’, ma si sa che il Real Madrid difficilmente sbaglia queste partite. Gli spagnoli, infatti, sono riusciti ad eliminare il PSG, Chelsea e Manchester City e l’hanno fatto sempre con delle grandissime rimonte.

C’è tantissima attesa, ovviamente, per il match di domani che sancirà la squadra regina d’Europa. Il Real Madrid arriva alla finale da campione di Spagna, mentre il Liverpool ha perso la Premier per un solo punto di distacco dal Manchester City di Guardiola. Da sottolineare che comunque i ‘Reds’ quest’anno hanno vinto la FA Cup e la Carabao Cup. Proprio per la finale di domani sera di Parigi c’è stata un’importantissima novità che ha spiazzato i tifosi.

Champions League, l’annuncio di Piccinini: “La finale non sarà trasmessa su Amazon”

Come annunciato su Twitter dallo stesso Sandro Piccinini, infatti, la gara tra Real Madrid e Liverpool non sarà trasmessa da Amazon. Ecco quanto ha ‘twittato’ il giornalista’: “Comunicazione di servizio per tutti quelli che cercheranno la finale di Champions League su Prime Video: noi non ci saremo. Forse Bezos non ama le coesclusive. Buona fortuna agli amici Callegari e Marianella”.

Questa scelta di Amazon Prime Video di non trasmettere la finale ha lasciato increduli tantissimi tifosi, che hanno subito mostrato tutto il loro dissenso per non avere la possibilità di guardare il match tra Real Madrid ed il Liverpool con la telecronaca del giornalista.