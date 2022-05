Ferrari beffata a Montecarlo: Perez trionfa su Sainz, Leclerc quarto

Tante emozioni in Formula Uno nel Gran Premio di Montecarlo. Ancora una volta Ferrari e Red Bull assolute protagoniste.

Il Gran Premio di Montecarlo è terminato solo da pochi minuti. Tante emozioni con una corsa che è partita con la pioggia, è stata sospesa in più occasioni e che ha visto ancora una volta andare in scena la lotta tra Ferrari e Red Bull e soprattutto i loro principali piloti Charles Leclerc e Max Verstappen.

A sorpresa a trionfare a Monaco non è nessuno dei due, ma è invece il messicano Sergio Perez. L’esperto pilota, sfruttando la strategia e gli errori in casa Ferrari, porta a casa un successo importante quanto inaspettato. Secondo arriva invece Carlos Sainz a cui non riesce il sorpasso nelle fasi finali della corsa. Non è stata completata tutta la corsa visto che sono state superate le due ore di corsa.

Al terzo posto completa il podio Max Verstappen mentre è solo quarto Leclerc, il grande deluso di giornata. Ancora una volta, davanti al pubblico di casa, il pilota monegasco spreca un occasione (suo malgrado) e termina la sfida addirittura dietro il rivale in classifica.

Ferrari, un errore costa caro a Montecarlo: trionfa la Red Bull di Perez

A metà gara arriva l’episodio che cambia la gara e rischia di stravolgere la stagione in casa Ferrari. Dopo aver richiamato Sainz la Rossa chiama ‘per errore’ anche Leclerc ed il giovane talento ferrarista in pochi giri passa dal primo al quarto posto, dietro appunto al grande rivale Verstappen. Un indecisione dei meccanici e di Sainz costano la vittoria a Leclerc e dopo il ritiro dell’ultima corsa arriva una nuova beffa per Charles.

Il resto della gara vede un grave incidente a Mick Schumacher con l’errore del giovane erede della leggenda tedesca che costa la bandiera rossa. La nuova partenza non comporta nessun cambiamento in classifica con la Red Bull che guadagna punti sia nella classifica piloti che in quella costruttori. Tanti rimpianti per Leclerc, infuriato al termine della corsa, conclusa con un chiaro “Non ho parole”.