Milan, dalle parole ai fatti: video a sorpresa e tifosi increduli

Dopo le dichiarazioni di qualche giorno fa arriva anche la prova video. Quanto sostenuto dal calciatore del Milan non era un’esagerazione.

Archiviata la stagione con la vittoria dello Scudetto, il Milan guarda già al prossimo anno. Oltre al titolo di campione d’Italia da difendere, i rossoneri sono chiamati anche a disputare una Champions League non da comprimari.

Per questo Maldini si sta già muovendo sul mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Le prestazioni di calciatori come Rafael Leao, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic sono state di assoluto livello, ma l’età anagrafica avanza e con essa anche qualche acciacco fisico che costringe i giocatori a non poter essere sempre al 100%.

Proprio Ibrahimovic, uno dei principali protagonisti sia in campo che nello spogliatoio, quest’anno è stato costretto a stringere i denti. Lo stesso attaccante svedese aveva dichiarato che a causa dei problemi al ginocchio doveva farselo svuotare con una certa costanza al fine di impedire un eccessivo accumulo di liquidi. Unico modo per poter essere in grado di garantire una certa costanza sul terreno di gioco.

Milan, il video di Ibrahimovic: “Ginocchio svuotato una volta a settimana”

Dopo averlo dichiarato è stato lo stesso Zlatan Ibrahimovic a postare sui suoi canali social le prove degli interventi ricorrenti a cui si deve sottoporre. Lo svedese ha infatti caricato sul suo profilo Twitter un video molto eloquente nel quale si vedono chiaramente le operazioni di svuotamento del liquido del ginocchio.

La didascalia d’accompagnamento è chiara: “Ginocchio svuotato una volta a settimana per sei mesi”. A dimostrazione di come questi interventi abbiamo una natura ravvicinata e ricorrente. Ed anche a dimostrazione dell’impegno e della dedizione, nonostante i problemi fisici, che lo svedese ha sempre messo in campo per contribuire alla causa del Milan.