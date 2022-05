“Somiglia a Neymar”: calciomercato Milan, la rivelazione fa impazzire i tifosi

E’ uno dei principali obiettivi del Milan per il prossimo mercato. Il paragone pesante sta però già facendo impazzire i tifosi rossoneri.

Archiviata la festa Scudetto in casa Milan è già tempo di guardare alla prossima stagione. Maldini è stato chiaro, occorre non adagiarsi sugli allori e predisporre un mercato all’altezza in grado di migliorare la rosa attualmente a disposizione di Stefano Pioli.

Uno dei reparti su cui il Milan proverà ad intervenire maggiormente è quello offensivo. A causa dell’età anagrafica eccessiva del reparto bisognerà fare alcuni movimenti in entrate al fine di fornire al tecnico una rosa in grado di poter da un lato difendere il titolo e dall’altro ben figurare anche in Champions League.

Nome caldo, da tempo sui radar rossonero, è quello dell’olandese del Club Bruges Noa Lang. Ala sinistra classe ’99, all’occorrenza anche punta centrale, ha una valutazione attorno ai 25 milioni. Contattato dai colleghi di MilanNews.it, il giornalista belga Christophe Franken ha caldamente consigliato l’acquisto, arrivando anche ad un paragone decisamente pesante.

Milan, occhi puntati sul Neymar olandese

“Se è in forma c’è poco da fare: è il migliore del campionato belga.” così Franken su Noa Lang. “Tecnica, velocità, senso del gol. E’ praticamente adorato dai tifosi del Bruges. Meno dagli altri tifosi, proprio per questa sua vena spettacolare e a volte anche molto provocatoria.”

Arriva poi il paragone pesante: “Nei gesti e nella tecnica assomiglia al brasiliano Neymar. Anche nell’acconciatura. Suo padre è un artista, deve aver preso da lui. E’ un giocatore che comunque è molto divisivo. Forse anche per questo non è stato eletto come miglior giocatore del campionato. Per il suo modo di fare è stato criticato da molti, compreso l’ex Roma e Inter Radja Nainggolan. In termini assoluti è comunque un calciatore che ha sicuramente tutte le carte in regola per ben figurare con il Milan.”