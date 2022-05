Calciomercato, attento Milan: un’altra big su Romagnoli

Il Milan tra un mese vedrà Alessio Romagnoli andar via in caso di mancato accordo per il rinnovo

Alessio Romagnoli è uno di quelli che è al Milan da tanti anni. E’ infatti il capitano, nonostante abbia perso il posto da titolare in favore di uno strepitoso Kalulu. Tra un mese, se le cose restassero così, andrà via a parametro zero. L’accordo tra il giocatore e il club non è stato trovato, almeno per il momento, e quindi il diretto interessato sta iniziando a valutare altre offerte in Serie A.

Si è parlato della Lazio, con Maurizio Sarri che cerca un difensore autorevole capace di guidare il reparto. La difesa è il punto forte delle sue squadre e questa stagione i biancocelesti hanno sofferto tantissimo. Romagnoli rappresenterebbe un profilo adatto sia tecnicamente, sia come status acquisito nel corso di tanti anni di Milan. E poi c’è quella simpatia per la Lazio sin da bambino.

Milan, su Romagnoli si inserisce la Fiorentina

Ma non c’è solo la Lazio su Romagnoli. I club iniziano ad accorgersi di questa grande occasione di mercato, su tutti la Fiorentina. Secondo quanto riferito da La Nazione, il club viola vorrebbe inserirsi per cercare un accordo con il difensore italiano. Questo perché l’accordo, effettivamente, Romagnoli non lo ha ancora trovato con nessuno e il direttore sportivo Pradè ha grandissima stima di lui.

Il Milan attualmente si trova nel bel mezzo di un cambio di proprietà. Nemmeno i contratti di Maldini e Massara sono stati rinnovati, e questo ha generato diverse critiche nelle ultime settimane. Da questo punto di vista si dovrà aspettare e intanto Romagnoli inizia a guardarsi intorno: oltre alla Lazio, c’è la Fiorentina.