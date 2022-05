Fiorentina, Commisso senza freni punzecchia il Milan e spiazza i tifosi

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell’imminente nuovo corso del Milan con l’avvento di Red Bird Capital

La Serie A sta per accogliere l’ingresso di un’altra proprietà americana. Il Milan, infatti, nelle prossime ore vivrà un momento di svolta, con il passaggio da Elliott a Red Bird Capital, fondo statunitense che firmerà il contratto preliminare per l’acquisizione delle quote dei rossoneri.

Oggi arriva in Italia Gerry Cardinale, persona molto influente del fondo che acquisterà il Milan. Un uomo che Rocco Commisso conosce molto bene. Il presidente della Fiorentina ne ha parlato anche in una breve intervista a ‘La Repubblica’ durante un evento legato alla Serie A che si è tenuto negli Stati Uniti negli scorsi giorni.

Milan, Commisso punzecchia Cardinale: “Fa il bello con i soldi degli altri, in viola sono tutti quattrini miei”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell’arrivo in Italia di un nuovo fondo statunitense. In particolare, il patron della formazione viola ha parlato della figura di Gerry Cardinale, fondatore di RedBird Capital nel 2014.

“Cardinale è una bravissima persona, ho avuto a che fare con lui quando ho organizzato una piattaforma via cavo. Ma voglio dire una cosa chiara. Quando dice che compra il Milan per 1 miliardo 300 milioni di euro, ebbene, quelli non sono soldi suoi. Lui fa il bello con i soldi degli altri. A Firenze, invece, sono tutti quattrini miei. Frutto del mio patrimonio personale, con cui voglio costruire pure il nuovo centro sportivo”. Non è la prima uscita in cui Commisso è molto diretto nel lanciare i suoi messaggi. Il presidente viola in questa stagione ha riportato il suo club in Europa a distanza di un po’ di anni.