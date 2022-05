Juventus, colpo di scena Vlahovic: gesto a sorpresa e tifosi spiazzati

La Juventus di Allegri è pronta a ripartire in vista della prossima stagione. Anche il centravanti Vlahovic è carico più che mai.

La stagione della Juventus di Massimiliano Allegri è terminato con il quarto posto e zero titoli in bacheca. La squadra bianconera ha raggiunto l’obiettivo Champions League negli ultimi turni, ma non ha soddisfatto le aspettative dei tifosi. Anche per questo la società è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare al tecnico bianconero una squadra competitiva per lo scudetto.

Il club bianconero già a gennaio ha fatto un grosso investimento. La Juve ha battuto la concorrenza di top club europei ed ha acquistato il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic. Il serbo, dopo un ottimo inizio, è calato alla distanza ed ha faticato ad ambientarsi nel gioco del nuovo allenatore.

Con la maglia bianconera Vlahovic ha collezionato ‘solo’ 7 reti in 15 gare, un bottino nettamente differente rispetto alle 17 reti in 21 gare della prima parte di stagione in maglia viola. Il giocatore, affrontando il ritiro con la squadra e lavorando alle tattiche di gioco, proverà a crescere anche con un top club.

Juventus, Vlahovic cambia numero di maglia: l’indizio social

La stagione è terminata ma già si pensa al prossimo anno e nelle ultime ore Dusan ha regalato un interessante indicazione mediante i social. Il giocatore ha tolto il numero 7 dalla didascalia del suo account Instagram, lasciando solo le sue iniziali DV. Un importante indicazione che fanno capire un imminente cambio di numero di maglia.

Il giocatore potrebbe cosi tornare al suo storico numero 9, maglia che il giocatore ha indossato nella sua esperienza con la Fiorentina. Dusan vuole ripartire ed è pronto a farlo partendo ‘dal numero di maglia’.