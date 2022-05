“Deve pensarci lui”: Inter, porte aperte al bomber ad una condizione

L’Inter vuole regalare a Inzaghi i rinforzi necessari per dare l’assalto allo scudetto scucitogli dal Milan ma non mancano le difficoltà

Il calciomercato dell’Inter non passerà attraverso spese folli. Anzi, l’idea della società è quella di fare almeno un taglio eccellente e proseguire il lavoro di contenimento dei costi. Nonostante ciò i nerazzurri non vogliono rinunciare alle proprie ambizioni e dunque cercano le soluzioni per aggirare i problemi.

Beppe Marotta è al lavoro per consegnare a Simone Inzaghi le pedine con cui rinforzare la squadra. Il tecnico piacentino, un anno fa, arrivò alla Pinetina e quando Lukaku rientrò si soffermò a parlare con lui. Pochi giorni dopo però il belga si trasferì al Chelsea. Al suo posto è arrivato Dzeko, che sotto il punto di vista realizzativo non è riuscito a ripetere i numeri di BigRom. Sul ritorno del figliol prodigo si concentrano ora le attenzioni della dirigenza nerazzurra.

Inter, incontro con l’avvocato: Lukaku disposto a ridursi lo stipendio ma deve convincere il Chelsea

La suggestione dell’estate interista si chiama Romelu Lukaku. L’esperienza al Chelsea dell’attaccante non è andata come si sarebbe aspettato. Tutt’altro, ha trovato poco spazio ed è arrivato ormai alla rottura con Thomas Tuchel.

Il calciatore farebbe carte false per tornare all’Inter, club nel quale si è trovato alla perfezione durante il regno di sir Antonio Conte, ora al Tottenham. Come riferisce il ‘Corriere dello Sport’, Lukaku sarebbe disposto a ridursi considerevolmente l’ingaggio pur di vestire nuovamente il nerazzurro. Malgrado ciò rimane un ostacolo di non poco conto: trovare l’intesa con il Chelsea.

La dirigenza nerazzurra nella giornata di oggi incontrerà l’avvocato del calciatore, Sebastien Ledure, ormai unica persona di cui si fida Lukaku dopo la frattura netta con Federico Pastorello. L’Inter, spiega il ‘Corriere dello Sport’, è intenzionata a riaccoglierlo a braccia aperte “ma deve essere lui a liberarsi dal Chelsea”. I nerazzurri possono chiudere l’operazione in prestito ma non sarà semplice ottenere l’ok dei londinesi che durante la scorsa estate hanno speso per lui circa 115 milioni di euro.