“La Roma è il mio chiodo fisso…”: calciomercato, che assist a Mourinho

Il calciatore, corteggiato da diverse squadre italiane, si è espresso durante l’ultima intervista sulla Roma, club nel cui vivaio si è formato.

Davide Frattesi, appena 22enne, nel corso dell’ultima stagione sportiva al Sassuolo si è imposto come uno dei centrocampisti ai quali rivolgere gli occhi. Talento e qualità che non sono passate indifferenti nemmeno a Roberto Mancini, che l’ha scelto e convocato pure in occasione della ‘Finalissima’ di Wembley contro l’Argentina.

Il calciomercato estivo sarà sicuramente un momento movimentato per il futuro di Frattesi, che sembra sulla strada giusta per compiere il definitivo salto di qualità in una società piuttosto ambiziosa.

Da mesi è seguito dal Milan, ma piace anche a Inter, Juventus e soprattutto Roma. Il caso della società giallorossa è abbastanza peculiare, poiché in realtà Frattesi ha trascorso tre anni circa proprio nelle giovanili del club della capitale ed è legato da un ricordo molto positivo alla Roma.

Roma, senti Frattesi: “Mi è rimasta dentro”

In occasione di un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista neroverde si è espresso proprio sulla Roma e il legame speciale con il club: “Mi è rimasta dentro. Quando ti trovi bene in un ambiente e sei a casa tua, conosci uno dei tue idoli come De Rossi, è un qualcosa di importante che rimane dentro”.

Senza troppi giri di parole Frattesi spalanca la porta alla squadra di Mourinho: “L’ho detto già che prima era un mio chiodo fisso tornare a Roma, a parte la piazza”. Tuttavia, ci tiene a precisare che col tempo si cambia sebbene “il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale”. Lo stesso sentimento sembra essere condiviso dalla società dei Friedkin e infatti nelle ultime settimane sono ripresi i contatti e l’entourage del giocatore avrebbe aperto le porte alla Roma.