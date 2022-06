Dybala all’Inter? La rivelazione in diretta tv spiazza tutti

Il calciomercato dell’Inter è pronto a decollare e dalla dirigenza nerazzurra giungono dichiarazioni sempre più nette su Paulo Dybalo

Beppe Marotta studia le strategie per sviluppare il calciomercato volto a rinforzare l’Inter rispettando però i parametri imposti da Zhang. I nerazzurri oggi hanno intanto salutato Ivan Perisic, che così come ormai chiaro da giorni, ha sostenuto le visite mediche e firmato l’accordo che lo legherà al Tottenham.

Si è chiuso in questo modo uno dei capitoli che catturava in questo momento l’attenzione della dirigenza nerazzurra. Il “tesoretto” risparmiato in virtù del mancato rinnovo del croato potrebbe essere dirottato altrove. In casa Inter non passa giorno in cui non si parli di Paulo Dybala. Oggi a parlarne è stato Javier Zanetti.

Inter, Zanetti si espone: “Dybala con Lautaro in nerazzurro? Magari, dobbiamo cogliere le opportunità”

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato a ‘Diretta Azzurra’ su ‘Rai Sport’ nel prepartita di Italia-Argentina. Lui argentino ma ormai da tanti anni nel nostro Paese. Una partita sicuramente speciale quella di questa sera a Wembley per lui.

Zanetti nella circostanza ha parlato però pure dell’Inter, aprendosi a dichiarazioni interessanti su Dybala. Alla domanda se l’argentino possa trovarsi con Lautaro Martinez con la maglia nerazzurra, l’ex terzino destro e capitano della società meneghina ha risposto con estrema franchezza: “Magari. L’Inter è una società che deve cogliere le opportunità. Se questa può diventarla, la valuteremo tutti insieme. Il calciomercato comincia adesso, c’è tantissimo tempo. Naturalmente bisogna anche essere realisti e fare i conti con la realtà e le dinamiche che tutti sanno, tuttavia, parliamo di un grande calciatore come Dybala”.

E sulla partita ha aggiunto: “Sarà una gara bellissima. Wembley è uno stadio storico, mi auguro che la gente venuta fin qui per assistere al match possa godersi uno splendido spettacolo. Poter omaggiare Maradona è una grande emozione. Prima della partita entrerà in campo con Tardelli, il figlio e il nipote Benjamin. Sarà un’emozione enorme”.