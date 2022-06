Lazio, il colpo di Lotito è ufficiale: affare fatto, firma fino al 2025

Claudio Lotito chiude il primo colpo estivo della Lazio. C’è la firma sul contratto, resta blindato fino al 30 giugno 2025.

La Lazio di Claudio Lotito è al lavoro per programmare la prossima stagione. Il club biancoceleste, prima di operare sul mercato in entrata, sta delineando la giusta strategia da adoperare. Il direttore sportivo Igli Tare, il patron Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri lavorano di comune accordo in vista dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Prima di tutto, però, è stato necessario rafforzare il rapporto tra la Lazio e lo stesso Sarri. Il club biancoceleste è stato particolarmente attivo nella trattativa con l’allenatore toscano a proposito del rinnovo contrattuale dell’ex Napoli, Juventus e Chelsea.

Calciomercato Lazio, Sarri rinnova: c’è la firma fino al 2025

Dopo settimane infuocate di trattative, la quadra è arrivata pochi minuti fa. Sarri, nei giorni scorsi, aveva chiesto alla società garanzie sul mercato in entrata. Solo dopo averle ricevute, si sarebbe legato alla Lazio. Così è stato a quanto pare, perché oggi è arrivata la tanto attesa firma sul nuovo contratto.

A comunicare il rinnovo del rapporto è stato lo stesso club biancoceleste attraverso una breve nota ufficiale apparsa sui propri canali. Di seguito il comunicato: “La S.S. Lazio comunica che il tecnico Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell’accordo fino al 2025”.

Sarri resta a Roma, sponda Lazio, fino al 30 giugno 2025. A testimoniare il buon esito dell’affare, anche uno scatto che ritrae proprio l’allenatore al momento della firma.