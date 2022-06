Inter-Dybala, l’indizio social che non lascia dubbi dopo la Finalissima

Indizio social interessante apparso sul profilo di Paulo Dybala in ottica Inter, dopo il gol contro l’Italia

Sono bastati pochi minuti a Paulo Dybala per mettere la firma sulla partita tra Italia e Argentina. Debacle assurda degli azzurri, che si sono arresi sotto i colpi dell’albiceleste 0-3: il terzo gol segnato proprio da La Joya, in campo solo da 2′. Il giocatore lascerà a fine mese la Juventus a parametro zero e cerca una nuova squadra. Sul tavolo ci sono le offerte di Inter, Roma e di club esteri.

La squadra in pole position sembra però essere l’Inter, con Beppe Marotta sempre pronto a piazzare la zampata decisiva per ingaggiare un big a parametro zero. Ed essere più big di Paulo Dybala è molto difficile. La trattativa è in corso e non è ancora conclusa, ma è chiaro che i tifosi nerazzurri sognano una coppia incredibile con Lautaro Martinez.

Inter, il commento di Materazzi sul post di Dybala

Dybala, dopo aver vinto la Finalissima, primo trofeo con l’Argentina, ha postato su Instagram una foto con scritto: “Felicità unica”. Non si è fatto attendere il commento dell’ex campione del mondo che ha legato la carriera all’Inter, Marco Materazzi: “Non vedo l’ora…”. Con due cuori, uno di colore nero e l’altro di colore azzurro. Il commento ha ricevuto numerosi like ed è poi stato successivamente cancellato da Materazzi.

La telenovela sembra infinita, anche se a piccoli passi ci si avvicina verso quella che potrebbe diventare fumata bianca. E i tifosi, così come Materazzi, sembrano essere impazienti di vedere Dybala vestire la maglia dell’Inter.