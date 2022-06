Calciomercato Napoli, colpo di scena: “Ha accettato l’azzurro”

Col futuro di Ospina e Meret ancora da definire, il Napoli potrebbe aver preso la sua decisione con un colpo di scena dell’ultimo momento.

Chi sarà il portiere del Napoli per la prossima stagione? La risposta, giunti a giugno, è ancora ignota. Da un lato c’è David Ospina, titolare delle ultime stagioni, e dall’altro c’è Alex Meret, che continua a essere considerato di grande talento sebbene il suo impiego sia stato limitato dal colombiano. Per quanto riguarda l’italiano, l’accordo attuale è in scadenza nel 2023 e le parti, ovvero la dirigenza azzurra e il suo entourage, dovrebbero incontrarsi a breve per chiarirsi sulle prospettive. Un altro anno relegato in panchina, Meret non vuole trascorrerlo. O rinnovo e quindi garanzie o sarà addio.

Dall’altra parte resiste David Ospina, il cui contratto invece scadrà nelle prossime settimane. In questo caso il Napoli starebbe aspettando una proposta dagli agenti del colombiano, che valutano altre possibilità, come il Real Madrid, che aveva mostrato segni di interesse. La titubanza del portiere deriva dal fatto che il Napoli abbia proposto un rinnovo al ribasso a livello d’ingaggio. L’entourage di Ospina vorrebbe migliorare le condizioni ma, se nessun club dovesse farsi avanti in modo netto con una proposta, allora si potrebbe scendere a compromessi col Napoli.

La società azzurra non può indugiare tuttavia troppo ed è per questo che avrebbe già trovato la svolta.

Napoli, tra Ospina e Meret… c’è la scelta Gollini

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, in attesa di risvolti e risposte, il Napoli avrebbe studiato una prima strada da seguire e conduce a Pierluigi Gollini. Il calciatore di proprietà dell’Atalanta farà rientro in Italia, dopo l’esperienza al Tottenham di quest’anno. Il bilancio in Premier League non è stato troppo positivo, poiché l’italiano ha trascorso più tempo in panchina che in campo.

Potendo contare sul contributo di Musso, l’Atalanta non avrebbe modo di rendere protagonista Gollini, per cui è disposta a negoziarne la cessione. In base alle informazioni del quotidiano, per il Napoli il bolognese è una possibilità ma ancora non esisterebbe una trattativa. La società di De Laurentiis starebbe pensando di proporre un prestito inserendo una formula per l’eventuale riscatto. Nel frattempo, da parte di Gollini ci sarebbe tutta la disponibilità, avendo la possibilità di approdare in un club che disputerà la Champions League.