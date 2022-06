Calciomercato Napoli, Spalletti rischia grosso: Gattuso gli rovina i piani

Il Napoli deve fare i conti con l’ex allenatore Gennaro Gattuso che rischia di rovinare seriamente i piani di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per regalare ai tifosi ulteriori colpi. Dopo aver annunciato il rinnovo di Juan Jesus, il riscatto di Anguissa e l’acquisto di Mathias Olivera dal Getafe, la SSC Napoli è al lavoro per regalare a mister Luciano Spalletti nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione.

L’anno venturo vedrà gli azzurri di nuovo in Champions League e per questo motivo sarà fondamentale blindare i top player che sono corteggiati da numerosi club. In estate, con ogni probabilità, sarà rivoluzione. Non solo l’addio del capitano Lorenzo Insigne che volerà in Canada, ma anche i rumors su Kalidou Koulibaly ed i rinnovi contrattuali di Dries Mertens e David Ospina rischiano di complicare la faccenda.

Calciomercato Napoli, Gattuso punta tre azzurri

Le notizie delle ultime ore, infatti, pesano come una ghigliottina sulla testa di Spalletti. I rumors che vedono Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, ad un passo dal Valencia, potrebbero cambiare drasticamente il futuro del club partenopeo.

L’edizione odierna del quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, riferisce dell’interessamento dell’allenatore calabrese per alcuni vecchi pupilli durante l’avventura sotto l’ombra del Vesuvio. Il tecnico italiano, nonostante non abbia ancora firmato il contratto che lo legherà al club spagnolo, sta già programmando la strategia da adottare durante la finestra estiva di calciomercato. La sua lista dei desideri è lunga e comprende diversi azzurri. Tra i suoi desideri estivi, infatti, ci sono diversi nomi tra cui quello di Dries Mertens. L’attaccante belga che potrebbe partire a parametro zero, però, non è l’unico. Anche Diego Demme e Piotr Zielinski restano corteggiatissimi. Al momento è solo un rumors di calciomercato, ma tutto può cambiare nelle prossime settimane.