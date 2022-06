Terremoto Salernitana, spunta un altro retroscena: il presidente ha deciso

Dopo la rottura con Walter Sabatini, arrivano altre clamorose novità per la Salernitana in vista della prossima stagione.

Una salvezza che sembrava impossibile. Nonostante la grande impresa il presidente Danilo Iervolino ha deciso di sollevare comunque dall’incarico uno dei fautori della stessa: il direttore sportivo Walter Sabatini.

Troppo grandi le divergenze, con anche un altro grande protagonista della salvezza, il tecnico Nicola che in un primo momento sembrava finito dentro il calderone della clamorosa rivoluzione di fine stagione. E invece il tecnico è stato confermato anche per la prossima stagione. A riportarlo è il collega di Sky Gianluca Di Marzio che, attraverso il suo sito, lancia la notizia dell’accordo per il proseguimento del rapporto.

“Già nei giorni scorsi era stato raggiunto l’accordo.” rivela Di Marzio. Un accordo che però non aveva ancora le firme in calce. Ecco che l’addio di Sabatini aveva fatto sorgere speculazioni circa un possibile addio anche di Nicola. Invece il tecnico autore della salvezza resterà a Salerno e guiderà i granata anche in vista della prossima stagione, la seconda consecutiva in massima serie.

Salernitana, si continua con Nicola. I dettagli dell’accordo

“Fino ad ora c’era solo la firma di Nicola, adesso è arrivata anche quella di Iervolino.” si legge sul sito di Di Marzio. Sempre stando a quanto riporta il giornalista il contratto prevede un rapporto di lavoro fino al 2024, con la possibilità però da parte della Salernitana di liberarsi del tecnico dopo un anno, previo pagamento di una penale.

Iervolino ha così deciso di dare un segnale di continuità almeno dal punto di vista tecnico, evitando che il lavoro del tecnico Nicola andasse perduto e che si dovesse ricominciare un nuovo progetto. Il tecnico dal canto suo incassa la meritata riconferma. Dopo le importanti salvezze degli scorsi anni con Crotone e Genoa, l’impresa di quest’anno con i campani alla fine gli è valsa il prolungamento di contratto e la possibilità di lavorare fin dal ritiro di questa estate.