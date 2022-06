Salernitana, ribaltone clamoroso: Sabatini vuole lasciare il club

Situazione bollente in casa Salernitana. Sembra tutto pronto per continuare insieme, invece in queste ore Sabatini pare pronto a lasciare Salerno.

Dopo la salvezza conquistata con il coltello tra i denti, sembrava tutto pronto per cominciare a scrivere già in queste settimane la prossima stagione. I tifosi della Salernitana si sono goduti un’impresa titanica, che ha portato la squadra campana a tenersi stretta la categoria. Niente retrocessione, ed una piazza in festa per un risultato che fino a qualche mese fa sembrava davvero impossibile. Merito del grande lavoro fatto dal presidente Danilo Iervolino, che ha raccolto una squadra che rischiava di non poter nemmeno proseguire la stagione a causa della caotica situazione societaria.

Merito, ovviamente, anche di Walter Sabatini e dell’ottima campagna acquisti fatta in inverno, una gestione totale dell’area tecnica che gli ha permesso di gettare le basi della salvezza. E, manco a dirlo, i tifosi sanno benissimo che Davide Nicola è stato l’artefice sul campo di questo grande risultato, insieme a tutti i giocatori. Eppure, al netto delle conferme arrivate nelle scorse settimane, questo ‘giocattolo’ sembra destinato a rompersi.

Salernitana, clamoroso Sabatini: vuole lasciare il club, a rischio anche Nicola

In queste ore è arrivata una notizia che sta facendo discutere ed ovviamente preoccupare i tifosi della Salernitana. Walter Sabatini, uno degli artefici principali dell’impresa, sembra ormai pronto a lasciare Salerno. Nonostante in queste settimane siano arrivate soltanto conferme positive sul prosieguo della sua avventura con in Campania, nelle ultime ore le cose sarebbero cambiate.

Colpa di una discrepanza di vedute riguardo quella che dovrà essere la prossima campagna acquisti e la gestione dei costi, comprese ovviamente le commissioni agli agenti. Una situazione bollente, che ha visto Sabatini e Iervolino su due posizioni molto distanti. Il direttore sembra ormai deciso a voler lasciare il club, e nelle prossime ore arrivano anche ulteriori chiarimenti sul caso.