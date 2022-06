Juventus, addio a Cuadrado? Allegri ha già pronto l’erede

Protagonista silenzioso nei successi degli ultimi anni, Cuadrado potrebbe lasciare il bianconero. La Juventus ha individuato il sostituto.

34 anni compiuti poco più di una settimana fa, lo scorso 26 maggio, Juan Guillermo Cuadrado è senza alcun dubbio uno degli uomini di fiducia di Massimiliano Allegri alla Juventus. Tecnico, carismatico, versatile e pronto al sacrificio, il colombiano è stato un punto fermo del club bianconero fin dal suo arrivo a Torino datato 2015.

Il suo arrivo a Torino è stato un vero e proprio colpo di mercato per la Juventus. Arrivò a Torino con una serie di prestiti dal costo complessivo sicuramente inferiori al suo valore, dopo 6 mesi da incubo al Chelsea che lo aveva prelevato per ben 30 milioni dalla Fiorentina dove era esploso.

Esterno offensivo, esterno a tutto campo, terzino, Cuadrado ha collezionato 267 presenze in bianconero e ha contribuito alla vittoria di 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Sempre restando un punto fermo per Allegri, oltre che per Sarri e Pirlo, un giocatore a cui è impossibile rinunciare.

Gli anni però passano per tutti, ed è per questo che ultimamente la Juventus è stata costretta a tentare di pensare a un post Cuadrado. A un momento cioè in cui il colombiano non sarà più disponibile, dato che il ritiro potrebbe ormai essere prossimo. Come sostituirlo? La risposta la fornisce Tuttosport: con Nahuel Molina.

Sarà Molina l’erede di Cuadrado alla Juventus

Recentemente protagonista anche nella “Finalissima” di Wembley, dove con la sua Argentina ha distrutto l’Italia campione d’Europa con un netto 3-0, l’esterno dell’Udinese è già da giorni accostato al club bianconero.

24 anni compiuti da poco, gli ultimi due passati a Udine dove è esploso imponendosi come uno dei migliori esterni destri del campionato – ma capace di esprimersi bene anche sulla fascia opposta – Molina sembra pronto in estate al salto di qualità. E tra i top club che possono prenderlo, già nei giorni scorsi l’uomo mercato friulano Pierpaolo Marino aveva messo la Juventus in cima alla lista.

La Vecchia Signora secondo il quotidiano avrebbe adesso intenzione di intavolare una trattativa che interessa ad entrambe le parti e completarla a stretto giro di posta. Molina potrebbe così adattarsi al bianconero con tutta calma, magari per prendere definitivamente il posto di Cuadrado tra un anno.

L’operazione non è una priorità assoluta per la Juventus, che cerca sul mercato un vice-Vlahovic e un difensore centrale in grado di sostituire Chiellini. I nomi in ballo sono quelli rispettivamente di Giovanni Simeone del Verona e di Aymeric Laporte del Manchester City, operazioni che potrebbero essere abbastanza dispendiose e rimandare l’obiettivo Molina.

Soltanto temporaneamente però. L’argentino piace molto alla Vecchia Signora, un apprezzamento corrisposto e che trova il benestare anche dell’Udinese proprietaria del suo cartellino. La sensazione è che per l’eredità di Cuadrado in bianconero sarà solo questione di tempo.