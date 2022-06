Calciomercato Juventus, l’annuncio è una manna: gioia inattesa per Allegri

Juventus, la rivelazione di calciomercato fa impazzire di gioia i tifosi. Annuncio inaspettato, il colpo può arrivare prima del previsto.

La Juventus di Andrea Agnelli è al lavoro per programmare la prossima stagione e definire la rosa che verrà. Massimiliano Allegri, di comune accordo con la dirigenza bianconera, ha stilato una lunga lista dei desideri. Le priorità del calciomercato estivo restano i nomi noti e blasonati che rimbalzano nelle ultime settimane, ma potrebbero esserci delle novità.

Oltre a Paul Pogba ed Angel Di Maria, il patron del club piemontese ed il direttore sportivo Federico Cherubini sono pronti a sborsare diversi milioni per provare ad accaparrarsi il cartellino dei calciatori rivelazione della stagione di Serie A appena conclusa.

Calciomercato Juventus, annuncio di Marino su Molina

La Juve, dunque, è pronta a scendere in campo per battere la concorrenza. Nel mirino c’è anche Nahuel Molina, difensore dell’Udinese che tanto ha fatto bene in campionato. Sulle sue tracce, però, non ci sono solamente i bianconeri, ma l’annuncio di Marino cambia lo scenario.

Il direttore generale dei friulani, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini di ‘Tuttosport’. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Il futuro di Molina? La Juventus può spuntarla – annuncia -. Chi, invece, è difficile che vada via è Udogie. Molina sarà difficile trattenerlo, sta suscitando molto interesse in Italia ed all’estero. Mi auguro possa prenderlo un club italiano e che possa valorizzarlo. La Juventus ha le capacità per farlo”.

La rivelazione inattesa fa impazzire di gioia i tifosi bianconeri e lo stesso Massimiliano Allegri che, il prossimo anno, potrebbe avere a disposizione un’arma in più. L’affare, al momento, non è ancora stato imbastito, ma i presupposti per il buon esito della trattativa con l’Udinese sembrano esserci. Il prossimo affondo bianconero potrebbe risultare già quello decisivo.