Calciomercato, l’Udinese non si ferma: il colpo dal Portogallo è ufficiale

Prosegue la campagna acquisti dell’Udinese, che oggi ha ufficializzato un nuovo colpo dal Portogallo

Tiene banco in casa Udinese la situazione dei gioielli Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. I due sono considerati i giocatori più forti della squadra e hanno molto mercato. Lo spagnolo è il maggior indiziato a lasciare il club friulano nel corso dell’estate: su di lui, infatti, è forte l’interesse del Napoli. Molto dipenderà dal futuro di Dries Mertens e Matteo Politano. Ma il club partenopeo ha già avviato una trattativa con l’Udinese.

Molina, invece, potrebbe restare a Udine un’altra stagione. Sono già arrivati due giocatori a parametro zero come Ebosele e Lovric. E poi il club ha riscattato i cartellini di Udogie e Beto, anche loro al centro di chiacchiere sul mercato. Oggi, però, è arrivata l’ufficialità di un nuovo acquisto, in attesa di capire quando Sottil si libererà dall’Ascoli e firmerà il nuovo contratto.

Udinese, preso Leonardo Buta dal Braga

Il terzo acquisto dell’Udinese è Leonardo Buta, esterno sinistro classe 2002 dal Braga: “Un colpo importante per il presente e il futuro, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027”. Grazie al rendimento con il Braga B, ha compiuto il salto in prima squadra dove ha giocato cinque partite dallo scorso febbraio.

Il club friulano è finito un po’ al centro delle polemiche per la separazione con l’ormai ex allenatore, Gabriele Cioffi. Questo perché il gioco espresso dalla squadra è stato molto soddisfacente, con il rendimento molto alto dei gioielli della squadra: toccherà a Sottil dare continuità, con un Leonardo Buta in più.