“Non è un leader”: l’attacco mette timore all’Inter sul mercato

In casa Inter si lavora al calciomercato in entrata. Marotta è al lavoro sondando i nomi più appetibili nel mercato degli svincolati.

In queste prime fasi di calciomercato l’Inter è al lavoro per rinforzare la rosa. Il club nerazzurro deve riuscire, rispettando i parametri economici, a mantenere una rosa più che competitiva. Marotta valuta diversi nomi in entrata, soprattutto nel mercato dei parametri zero ed è al lavoro anche per sostituire un giocatore fondamentale come Ivan Perisic, accasatosi al Tottenham del grande ex Antonio Conte.

L’Inter ha ormai raggiunto l’accordo per il trequartista armeno Henrikh Mkhitaryan, ma l’ex giallorosso potrebbe non essere l’unico svincolato a raggiungere la squadra di Simone Inzaghi. Il sogno di Marotta e dei tifosi nerazzurri è l’attaccante argentino Paulo Dybala. La ‘Joya’ non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con la Juve e l’Inter valuta il colpaccio a parametro zero.

Dybala è esploso in Italia nel Palermo di Maurizio Zamparini e Rino Foschi, e proprio l’ex dirigente ha raccontato meglio la Joya. Attraverso i microfoni di TMW Radio Foschi ha elogiato su alcune cose ma ha anche lanciato una frecciata al campione argentino. Ecco le sue parole: “Dybala è un giocatore di gran prospettiva, ma non completo. Negli anni è stato discontinuo e non è stato un leader nel suo ruolo. Può diventarlo però e per questo alcuni club ci pensano”.

Foschi dubbioso sulle cifre offerte dall’Inter

Riguardo la trattativa per l’argentino Foschi ha le idee chiare a riguardo: “La Juve gli ha fatto una prima offerta e poi una seconda dove ha diminuito il prezzo, lui è stato guidato per andare via a parametro zero. E’ un ragazzo abbastanza fragile, ma ora voglio vedere le cifre offerte dall’Inter”.

Infine il dirigente ha chiuso con una brutta chiosa riguardo le recenti dichiarazioni del centrale olandese De Ligt: “Questi giovani vogliono arrivare tutti a scadenza. Credo che queste dichiarazioni siano pilotate, per queste cose mi è andata via la passione dal mondo del calcio”.