“Si è convinto”: Inter, Marotta chiude per l’erede di Perisic

Calciomercato Inter, il club nerazzurro guarda al futuro e Marotta ha le idee chiare per l’erede di Perisic: tutto puntato sul giovane terzino

L’Inter punta a restare competitiva ma al tempo stesso anche alla sostenibilità economica. Le operazioni sul mercato sono mirate e ad interessare al club nerazzurro ci sono dei nomi ben precisi. Uno, tra questi, è quello del giovanissimo terzino classe 2000.

Si tratta a tutti gli effetti di Raul Bellanova, terzino destro che dal primo luglio passerà ufficialmente sotto la proprietà del Cagliari. Il club sardo l’ha portato in Serie A tramite un prestito concordato con FC Girondins Bordeaux, suo club di appartenenza.

Bellanova, dunque, cresciuto nelle giovanili del Milan, potrebbe ora concretamente approdare sull’altra sponda del naviglio. Trasferendosi all’Inter che lo monitora ormai già da qualche tempo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il 22enne sarebbe il primo obiettivo del club dopo l’addio di Perisic.

Calciomercato Inter, avanti tutta per Bellanova: è lui il primo obiettivo per il dopo Perisic

L’Inter, consapevole del rischio (poi concretizzatosi) di poter perdere Ivan Perisic a parametro zero, già con il mercato dello scorso gennaio è corsa ai ripari andando ad acquistare le prestazioni calcistiche di Robin Gosens. Ora, tuttavia, il club vuole portare nella Milano nerazzurra anche un profilo che possa dare tutte le garanzie del caso per far rifiatare il tedesco.

Per questo motivo, come riferito dal ‘Corriere dello Sport’, tutto porterebbe a Raul Bellanova. Il terzino classe 2000 piace anche alla Fiorentina ma, una volta venuto a conoscenza della corte d’Inzaghi, non ci avrebbe pensato su due volte. “Si è convinto del trasferimento”, si legge sul quotidiano. La prima scelta è l’Inter. Marotta e la società tutta lo valutano circa 7/8 milioni di euro. Mentre Giulini per lui vorrebbe circa 10 milioni di euro più bonus. Qualche contropartita potrebbe agevolare l’affare. Ai sardi piace Casadei che però i nerazzurri valutano molto di più e che resta in ogni caso nel mirino del Sassuolo.