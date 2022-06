Maldini e Pioli si sfregano le mani, manna in arrivo per il Milan: l’indizio

Indizio di mercato direttamente nel corso di un’intervista: Pioli, Maldini e i tifosi sognano di sferrare il grande colpo

I rossoneri devono individuare dei rinforzi in difesa. La squadra di Stefano Pioli nel corso della stagione appena terminata ha dovuto fare di necessità virtù in varie occasioni per organizzare il reparto difensivo. Il Milan ha perso per vari mesi Simon Kjaer, ora dovranno dire addio anche ad Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto.

La società rossonera si sta muovendo su vari fronti perché l’idea di fondo è quella di rinforzare ogni linea del campo. A centrocampo, ad esempio, andrà via pure Franck Kessié mentre in attacco si cercano delle alternative pure sugli esterni. Maldini si è mosso per Berardi e Traoré ma il Sassuolo per il momento non molla. Per la difesa, un nome è ormai conosciuto da diversi mesi, poiché se ne è parlato a lungo pure nella scorsa stagione, Sven Botman.

Milan, indizio sul futuro da parte di Sven Botman: i tifosi rossoneri sognano il suo arrivo

Il difensore olandese del Lilla è stato a lungo seguito da Paolo Maldini già nel corso della passata stagione. Alla fine però è rimasto in Francia ma ora potrebbe abbandonare la Ligue 1 per dare un nuovo salto in avanti nella propria carriera. Anche in virtù del fatto che la sua squadra è rimasta fuori dall’Europa.

Dal ritiro della Nazionale, Sven Botman ha risposto ad una domanda di mercato nel corso dell’intervista del media ‘Espn’, che ha ripreso l’intervista pure sul suo profilo Twitter. Il calciatore ha espresso appena poche parole ma un sorriso che fa sognare i tifosi del Milan.

“Sto lavorando serenamente ma non è facile tenere separato il discorso calciomercato quando ogni giorno escono fuori delle notizie in merito al tuo futuro. Ho delle discussioni in corso, mi auguro che la situazione possa definirsi prima del ritiro estivo”. Il difensore olandese ha poi aggiunto un sorriso imbarazzato quando gli è stato chiesto a proposito del Milan.