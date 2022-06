Italia-Ungheria, svelata la sorpresa di Mancini: tifosi spiazzati

Roberto Mancini in occasione della sfida contro l’Ungheria di Nations League potrebbe presentare una grande sorpresa nell’undici di partenza

Dopo la brutta immagine emersa dalla Finalissima contro l’Argentina, in cui la Nazionale di Roberto Mancini è apparsa molto distante dalla migliore condizione finendo in balia dell’avversario. Ora, con la gara contro la Germania, match d’esordio della nuova Nations League, è partito il nuovo corso. Dopo il pareggio contro la formazione tedesca, domani sera al “Manuzzi” di Cesena, gli Azzurri cercheranno la prima vittoria.

La formazione impegnata contro la squadra magiara potrebbe riservare qualche sorpresa. L’intenzione del ct di Jesi è quella di aprire sempre di più verso un nuovo ciclo ed in questo proposito nella giornata di oggi ha ricevuto una buona notizia dall’Under 21, vittoriosa con il Lussemburgo e sempre più vicina alla qualificazione per il prossimo Europeo.

Italia, Mancini pensa ad una mossa a sorpresa: possibile esordio dal primo minuto per Zerbin

A Cesena, l’Italia potrebbe riservare qualche sorpresa nell’undici di partenza. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, la formazione è già stata tracciata. La novità principale di Mancini dovrebbe essere rappresentata dall’inserimento dal primo minuto di Alessio Zerbin.

L’attaccante esterno di Novara, in prestito dal Napoli al Frosinone, è stato autore di una buona stagione. Il calciatore ha siglato 9 reti nel campionato di serie B e sembra essere ora alle soglie dal debutto dal primo minuto con la maglia della Nazionale maggiore. Zerbin, infatti, potrebbe partire nel tridente d’attacco insieme a Belotti e Gnonto in un terreno di gioco che conosce bene poiché con il Cesena ha giocato due stagioni fa, fortemente voluto dall’allenatore Francesco Modesto.

Contro l’Ungheria, potrebbero però esserci pure altre novità. Secondo la piattaforma satellitare, potrebbero esserci anche gli esordi di Gatti e Luiz Felipe in difesa e Scalvini nel reparto di centrocampo.