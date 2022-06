“Impensabile…”: Donnarumma non si trattiene e svela tutto in diretta

Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale, ha parlato ai microfoni della ‘RAI’ al termine di Italia-Ungheria.

Il numero uno e il capitano dell’Italia contro l’Ungheria, Gigio Donnarumma non ha nascosto l’emozione per l’evento nell’evento accaduto in Nations League: “È qualcosa di incredibile, una grande emozione”. Della Nazionale del Ct Mancini è probabilmente uno dei pochissimi a non subire alcuna rivoluzione, poiché titolare fisso e inamovibile, al punto che è sceso in campo quest’oggi sebbene non al massimo della condizione.

“Ha un problema a un dito, ma gliene restano nove”, aveva detto scherzando sul portiere del PSG lo stesso Roberto Mancini. In effetti, il tecnico ha preferito fare in modo di non dover scegliere un altro estremo difensore, grazie all’aiuto dello staff medico della Nazionale.

Donnarumma è un riferimento ed è anche piuttosto giovane, nonostante l’esperienza. Il giusto profilo per fare da collante tra la vecchia guardia e i nuovi volti.

Italia-Ungheria, Donnarumma: “Per questa maglia si gioca anche senza un dito”

Piuttosto contento per il cambio di rotta che la Nazionale pare aver intrapreso nelle due partite di Nations League contro Germania e Ungheria, Gigio Donnarumma è intervenuto così alla ‘RAI’ nel post-match: “Per questa maglia si gioca anche senza un dito. Ringrazio lo staff medico, perché due giorni fa era impensabile che fossi in campo. Con la mia voglia e il loro aiuto sono riuscito a esserci. Questa maglia è incredibile e giocherò finché è possibile”.

Sulle sensazioni positive già prodotte da questo primo mix generazionale, l’estremo difensore ex Milan ha dichiarato: “C’è voglia di ripartire, voglia di stare di nuovo bene insieme, di andare avanti così. Ci voleva la vittoria oggi per ricominciare. Grazie a tutti i ragazzi che stanno dando una grossa mano. Andremo avanti con la nostra voglia e unione. Sapevamo di dover fare qualcosa in più, di dover cambiare con i nuovi ragazzi, che si sono messi a disposizione e hanno voglia di lavorare. È lo spirito giusto perché questa maglia non ha prezzo”.