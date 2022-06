Inghilterra-Italia, pessima notizia per gli azzurri: l’ufficialità gela Mancini

Una brutta notizia per Roberto Mancini a due giorni dalla rivincita dell’Europeo contro l’Inghilterra, in Nations League

L’Italia di Roberto Mancini, sabato prossimo, affronta una sfida importante, quantomeno sotto il punto di vista simbolico considerato l’avversario. Gli azzurri, dopo il pareggio con la Germania e la vittoria di misura contro l’Ungheria, sfida l’Inghilterra contro cui poco meno di un anno fa è giunta la vittoria dell’Europeo nella finale di Wembley.

Sarà una formazione molto differente rispetto a quella circostanza. Roberto Mancini, a poche ore dal difficile incontro contro i ‘Tre Leoni’, si ritrova a fronteggiare un’insidia in più. Un calciatore è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale. Una defezione che complica i piani del ct in una posizione del campo.



Italia, out Biraghi: emergenza a sinistra, con l’Inghilterra toccherà a Federico Dimarco

Cristiano Biraghi non sarà disponibile nel match contro l’Inghilterra di sabato sera. Il terzino sinistro della Fiorentina ha lasciato il ritiro di Coverciano a causa di un infortunio per cui non ci sarà nel prossimo impegno di Nations League.



Per Roberto Mancini un’insidia ulteriore in una zona precisa del campo. Il ct di Jesi nel ruolo di terzino sinistro aveva già denunciato una grave assenza negli scorsi giorni, considerato anche il forfait di Emerson Palmieri. Il laterale aveva già lasciato il gruppo dopo la Finalissima contro l’Argentina, dopo la quale sono andati via pure Bernardeschi, Insigne, Jorginho, Zaccagni, Sirigu, Verratti, Chiellini e Lazzari.

L’assenza contemporanea di Emerson Palmieri e Biraghi dovrebbe concedere il posto di titolare al mancino dell’Inter Federico Dimarco. Il calciatore è l’unico terzino sinistro di ruolo rimasto in possesso di Mancini dopo le defezioni degli altri due.