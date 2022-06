Calciomercato Cagliari, colpo dalla Juventus: un titolare per Liverani

Per la Juventus si riapre la possibilità di un affare di calciomercato, già in auge diverse volte nelle ultime stagioni sportive, con il Cagliari. E c’è una contropartita nell’affare.

La retrocessione in Serie B da parte del Cagliari condurrà la dirigenza di Giulini a drastiche decisioni in sede di calciomercato. Per volontà dei giocatori ma anche per necessità economiche, si lavorerà molto in uscita per riutilizzare i fondi in favore della ricostruzione della squadra. Tra i partenti c’è da segnalare Nahitan Nandez. Il 26enne uruguaiano già diverse volte è stato considerato in uscita, ma per diverse ragioni la cessione non si è mai concretizzata.

Gli stessi agenti sarebbero a lavoro per cercare una nuova sistemazione, ovvero una società con maggiore competitività e che sia in Serie A in pianta stabile. Il desiderio del calciatore corrisponderebbe alle esigenze della Juventus.

I bianconeri già da diverso tempo sondano Nandez, seppure senza mai sferrare il colpo. Approfittando del ridimensionamento da parte del Cagliari, potrebbero questa volta spingere per la chiusura della trattativa.

Cagliari, la Juventus torna su Nandez: nell’affare Frabotta

Al momento il centrocampista uruguaiano ha un accordo con il Cagliari fino al 2024 e, secondo ‘L’Unione Sarda’, la proposta è l’inserimento di Gianluca Frabotta come contropartita tecniche nell’affare. Un modo per ammortizzare i costi. C’è da capire cosa farà il Cagliari, che sicuramente accoglierebbe con piacere un esterno sinistro che consenta di sopperire alla partenza di Dalbert e Lykogiannis.

A gennaio la Juventus per Nandez propose 3 milioni di euro di prestito e 15 milioni di euro di riscatto, ma la situazione è del tutto cambiata. Ciò che è rimasto invariato è il desiderio del calciatore di andare altrove e questa volta potrebbe essere quella giusta per tutte le necessità del Cagliari e della stessa Juventus.