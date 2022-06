Molina, l’Atletico sfida la Juve: l’Udinese spara altissimo

Nell’ultima stagione Nahuel Molina è stato uno dei migliori terzini destri del campionato, il giocatore argentino sta infiammando il mercato con un duello tra Atletico Madrid e Juventus.

L’Udinese ha capito che Molina ha tanti estimatori sul mercato e vuole capitalizzare il massimo nel privarsi dell’esterno argentino classe ’98. Il club del presidente Pozzo chiede 30 milioni per Molina, la Juventus l’ha individuato come erede di Cuadrado e sta provando ad abbassare le pretese. Le parti studiano anche il possibile inserimento di contropartite tecniche.

La Juventus deve fronteggiare la concorrenza dell’Atletico Madrid che lo scorso gennaio ha ceduto Trippier al Newcastle. I colchoneros anche considerano alta la richiesta di 30 milioni fatta dall’Udinese nei primi contatti tra i due club.

Molina, l’Atletico Madrid ha l’alternativa in Ligue 1

L’Atletico Madrid ha bisogno di rinforzarsi con un terzino destro, ha solo Vrsaljko e spesso ha adattato Llorente da laterale nel 3-4-3. Molina, che ha completato la stagione con otto gol e cinque assist, piace tantissimo ma non è l’unico nome a cui pensano i colchoneros.

Se l’Udinese non abbasserà le sue pretese, il piano B è in Ligue 1: Jonathan Clauss, esterno classe ’92 del Lens. Clauss ha realizzato la sua migliore stagione in carriera con cinque gol e undici assist, il Lens l’ha pescato due anni fa in Bundesliga, dall’Arminia Bielefeld.

Per il centrocampo, invece, l’Atletico Madrid non guarda ai talenti della serie A. Fabian Ruiz piaceva in passato, non c’è la volontà d’avviare una trattativa con De Laurentiis per il centrocampista spagnolo. Se dovesse esserci un rinforzo in quel reparto, si punterà su Soler del Valencia che costa 40 milioni di euro e piace anche al Manchester United.

Fabian ieri era al matrimonio di Davide Ancelotti, potrebbe diventare un’idea del Real Madrid se partissero Asensio e Ceballos. Manovre difficili, altrimenti è l’opzione più concreta tra un anno, se Fabian dovesse andare a scadenza di contratto.