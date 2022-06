Italia, un’altra bella prova con l’Inghilterra: Mancini sorride

L’Italia sfida l’Inghilterra per la Nations League. I ritmi della sfida sono contenuti e i calciatori in campo decisamente provati dalla lunga stagione sportiva.

Ad accogliere Inghilterra-Italia di Nations League è uno stadio vuoto, a causa della sanzione agli inglesi per gli episodi di sommossa verificatisi in occasione della finale di EURO2020, proprio contro la squadra del Ct Mancini.

L’Italia è protagonista di un’ottima prestazione, ancora rimaneggiata dall’allenatore, che cerca di sperimentare in vista del futuro. Anche l’Inghilterra è in partita, ma in generale i ritmi della gara sono contenuti. Al di là di qualche reciproco lampo, c’è il peso del finale di una lunga stagione.

Le due formazioni si presentano così. L’Inghilterra col 4-2-3-1, composto da Ramsdale – James, Tomori, Maguire, Trippier – Ward-Prowse, Rice – Sterling, Mount, Grealish – Abraham. A disposizione: Stones, Pope, Walker, Marc Guehi, Coady, Bowen, Philips, Bellingham, Kane, Gallagher, Pickford, Saka. L’Italia invece si schiera col 4-3-3: Donnarumma – Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco – Frattesi, Locatelli, Tonali – Pessina, Scamacca, Pellegrini. A disposizione: Luiz Felipe, Calabria, Florenzi, Gnonto, Gollini, Cristante, Politano, Barella, Scalvini, Meret, Raspadori, Esposito.

Nations League, Inghilterra-Italia: la sintesi del match

Discreto primo tempo nello stadio del Wolves per Inghilterra e Italia. Entrambe sono in partita e creano occasioni pericolose. Frattesi si fa avanti già al 2′, ma si apre troppo perdendo così le giuste coordinate. Al 25′ lancio di Locatelli per Di Lorenzo, sulla fascia destra. Il terzino mette in mezzo per Tonali che calcia, ma Ramsdale è pronto a parare. Dopo poco rientrano i ritmi, si abbassa l’intensità della sfida e Donnarumma compie un’incertezza, che potrebbe portare Abraham alla rete. Squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Nel secondo tempo l’Italia ha un’occasione quasi subito. A centrocampo Pellegrini recupera e serve per Frattesi, ma la palla non va oltre il limite dell’area su tentativo di Pessina, che finisce alto. Al 50′ l’Inghilterra si fa avanti con James, che serve Sterling sul secondo palo, tuttavia l’Italia si salva. L’altra occasione azzurra nasce ancora da Pellegrini, che favorisce Di Lorenzo, che non riesce a servire adeguatamente Pessina. Corner per l’Italia. Entrambe le formazioni dopo il 60′ avanzano diversi cambi, che rivedono l’equilibrio della sfida. L’Azzurra perde palla a centrocampo e al 78′ Kane innesca un contropiede, cercando poi la porta ma la palla finisce alta sulla traversa. Un colpo di testa di Cristante a inizio recupero salve l’Italia da una pericolosa punizione in favore degli inglesi. Il match termina 0-0.