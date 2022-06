Donnarumma nel caos: scoppia la polemica durante Inghilterra-Italia

Inizio thriller per l’Italia di Gianluigi Donnarumma e Roberto Mancini nella sfida di Nations League contro l’Inghilterra.

Terzo impegno di Nations League in pochi giorni per l’Italia di Roberto Mancini che sfida a Wembley l’Inghilterra di Southgate. Si gioca a porte chiuse la rivincita della finale degli Europei dello scorso anno ma in campo sono presenti squadre ‘sperimentali’. Di quell’undici che giocò a Wembley sono presenti solo Gianluigi Donnarumma e Giovanni Di Lorenzo.

Proprio l’estremo difensore azzurro, protagonista come miglior giocatore dell’Europeo, è reduce da una stagione difficile. L’ex calciatore del Milan ha vissuto diverse difficoltà in questa stagione e l’alternanza in casa Psg con Keylor Navas non è stata facile.

In questa stagione Donnarumma ha evidenziato diversi problemi nella costruzione dal basso, mostrando gravi difficoltà nell’impostazione con i piedi. I tifosi del Psg non possono dimenticare il clamoroso errore che innescò la rimonta del Real Madrid, nel famoso ritorno degli Ottavi di finale di Champions League.

Italia, inizio da brividi per Donnarumma

Nell’impegno odierno di Nations League Donnarumma è stato protagonista di un grave errore ed è nuovamente finito nel mirino della critica. Il calciatore ha letteralmente servito palla sbagliando un passaggio a Tammy Abraham, commettendo un pesante errore con i piedi. Il centravanti della Roma non è riuscito però a sfruttare l’occasione, tirando incredibilmente a lato. Occasione mancata per il giocatore, che, è stato schierato a sorpresa al posto di Tammy Abraham. Ondata di critiche invece per Donnarumma e sul web hanno ricordato gli errori del recente passato.

Inizio difficile per gli azzurri con l’Inghilterra. Donnarumma si è parzialmente riscattato con una deviazione decisiva su un tiro di Mount. La conclusione dell’attaccante del Chelsea si è cosi stampata sulla traversa. Primi minuti di sofferenza per l’Italia, che, ricordiamo, è attualmente in vetta al girone di Nations League.