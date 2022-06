“Meglio di Chiellini”: Italia, la speranza di Mancini per il futuro

La speranza di Roberto Mancini è che il ‘predestinato’ si affermi sempre di più con la maglia dell’Italia: ecco il verdetto

A parte quella con l’Argentina nella Finalissima, l’Italia ha disputato ottime partite nelle ultime settimane. Contro l’Inghilterra è arrivato uno 0-0, anche se il risultato giusto sarebbe stata la vittoria per gli azzurri. Roberto Mancini ha avviato un nuovo corso in vista della preparazione per Euro 2024 e soprattutto per i Mondiali 2026, dove l’Italia dovrà per forza di cose qualificarsi dopo due assenze consecutive.

A scendere in campo è stato anche Federico Gatti, di proprietà della Juventus che lo ha acquistato dal Frosinone per otto milioni di euro. Il difensore centrale ha esordito con la maglia azzurra ancor prima di scendere in campo in Serie A: un grande attestato di stima da parte di Mancini, che nutre grandi speranze in quello che potrebbe essere un predestinato.

Italia, Stirpe non ha dubbi su Gatti

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha parlato ai microfoni di QSVS di Federico Gatti: “Per me diventerà meglio di Chiellini”. Una frase che lascia indubbiamente senza parole tifosi e addetti ai lavori. Gatti si sta dimostrando un ottimo elemento con ampi margini di crescita e l’esperienza alla Juventus non potrà che aiutarlo, soprattutto per accumulare minutaggio in partite di altissimo livello.

Però Chiellini ha vinto un Europeo da capitano ed è stato una colonna portante dell’Italia per tantissimi anni. Un paragone in questo momento appare molto azzardato per un giovane calciatore che, di certo, ha tutte le carte in regola per imporsi.