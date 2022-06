Calciomercato Juventus, l’offerta di Agnelli ingolosisce l’obiettivo bianconero

La Juventus presenta l’offerta economica per uno degli obiettivi individuati sul calciomercato per rinforzare la formazione di Max Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri cambierà pelle in posizioni precise del terreno di gioco. I bianconeri hanno individuato le esigenze in rosa e da qui vogliono ripartire per aumentare la qualità della squadra. Interventi in difesa, sulle corsie laterali, a centrocampo e in attacco. In pratica, tutte le linee subiranno operazioni di “ritocco”.

Uno dei calciatori per i quali la Juventus sta mostrando interesse è il serbo Filip Kostic. Il calciatore, fresco vincitore dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte, da alcuni anni sta mostrando le sue enormi qualità. I bianconeri pensano a lui concretamente e il suo passaggio in bianconero appare ogni giorno più vicino.

Calciomercato Juventus, Kostic vicinissimo: il calciatore accetta l’offerta dei bianconeri

Con Filip Kostic, la Juventus troverebbe un giocatore in grado di fornire numeri molto interessanti sotto il profilo degli assist e delle reti. Nel corso della stagione ormai quasi giunta al termine, il calciatore serbo ha firmato 7 gol. Inoltre ha mandato a segno i suoi compagni in 15 circostanze.

La duttilità che gli consente di poter giocare sia nei tre d’attacco sia anche come esterno a tutta fascia può tornare molto utile a Massimiliano Allegri. Tutti questi aspetti hanno convinto la società bianconera ad affondare il colpo per lui. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza juventina ha offerto un contratto triennale per il ‘Robben dei Balcani’, soprannome che il calciatore ha acquisito quando giocava nel Groningen. Kostic sembra essere pronto ad accettare l’offerta della Juventus di 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.

Negli ultimi anni, dal 2018 in poi, è dietro soltanto a Messi e Muller per numero di assist in Europa. Un altro dato che testimonia ciò che può dare alla Juventus bis di Massimiliano Allegri.