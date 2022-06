Icardi dice addio al PSG, il sostituto gioca in Serie A: arriva l’annuncio

Potrebbe finire presto l’avventura al PSG per Mauro Icardi. I parigini guardano nuovamente in Serie A per trovare il sostituto.

Sembra ormai essere ai titoli di coda il matrimonio tra Mauro Icardi e il PSG. Nonostante le dichiarazioni dei mesi scorsi, sembrerebbe che l’attaccante argentino non rientri più nei piani della società.

In attesa di capire chi siederà sulla panchina del club campione di Francia, con Zidane che resta sempre il nome suggestivo ma occhio agli altri nomi in ballo, sembra sempre più certo che egli non allenerà Mauro Icardi. Arrivato con grande clamore dall’Inter nel 2019, Mauro Icardi in queste tre stagioni a Parigi ha offerto un rendimento discendente.

Dopo una prima stagione con buonissimi numeri, per lui parlano i 20 gol tra campionato e coppe messi a segno, la stagione successiva ha quasi dimezzato il suo score, mentre in questa stagione il suo bottino è stato ancora più magro: solo 5 reti, senza per altro scrivere mai il suo nome sul tabellino della Champions League. Ecco quindi che il PSG potrebbe dire addio all’argentino. E per sostituirlo è pronto a pescare sempre in Serie A. Gli occhi dei francesi sono su Scamacca del Sassuolo.

PSG, il dopo Icardi porta a Sassuolo: interessa Scamacca

Stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira, Scamacca è il nome caldo che sta circolando in queste ore tra i dirigenti del PSG se Icardi dovesse andare via. Discorso aperto tra il club francese e l’agente di Scamacca Alessandro Lucci.

Per il momento però il Sassuolo spara alto. I neroverdi non hanno assolutamente necessità di fare cassa e la grande concorrenza che c’è per i loro gioielli permette di poter trattare sul prezzo da una posizione di indubbia forza contrattuale. Ecco quindi la richiesta di 45 milioni. Cifre che, visto come ci ha abituato il PSG, potrebbero comunque non essere un grosso problema.