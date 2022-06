PSG, Pochettino verso l’addio: il sostituto spiazza i tifosi

Il PSG prepara le prime novità all’interno dello staff tecnico: il dopo Pochettino sarà una vecchia “bestia nera” dei parigini a sedere in panchina.

Il rinnovo di Mbappé ha generato uno stravolgimento nella dirigenza del PSG. Prima ancora, in realtà, è stato il fallimento dell’obiettivo Champions League a spingere la proprietà a riflettere sulla necessità di una ventata di novità e cambio di strategia. Così, dopo la firma del rinnovo dell’attaccante, è avvenuta la prima e inattesa separazione. Leonardo, dirigente sportivo della società, è stato mandato via.

Il nuovo volto che farà da collante tra la squadra e la dirigenza è il portoghese Luis Campos. Si tratterà del consulente sportivo del presidente Nasser Al-Khelaifi per la prima squadra. Quindi anche l’uomo che accompagnerà il mercato insieme ad Antero Henrique per i prossimi tre anni, secondo gli accordi stipulati.

Ciò significa che la prima incombenza del nuovo Ds non sarà tanto relativa ai calciatori presenti in rosa, quanto alla guida tecnica. Va chiarita infatti la posizione del tecnico Mauricio Pochettino e definito il profilo di colui che a breve lo sostituirà.

PSG, il dopo-Pochettino sarà Galtier: le ultime

Secondo quanto riferisce ‘Le Parisien’, le prossime settimane decideranno il domani di Pochettino, il cui contratto è in scadenza nel 2023. A quanto pare, non appena il presidente sarà rientrato da Doha, dove si trova per motivi personali, si definirà la separazione dell’argentino e la scelta del nuovo tecnico.

Nonostante si fosse parlato di Zinedine Zidane, il profilo prescelto sarebbe una “sorpresa”, ovvero Christophe Galtier, che ha catturato l’interesse del PSG, essendosene rivelato come la bestia nera nei vari confronti in Ligue 1. L’allenatore campione col Lille è la proposta principale di Campos. Al momento ha un contratto fino al 2024 e bisognerà quindi trattarne la buonuscita con Nizza. Pare che dal canto suo Galtier abbia già dato disponibilità al PSG per prendere il comando dei campioni in carica e provare ancora l’assalto alla Champions.